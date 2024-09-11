السردين يحميك من هذا المرض المزمن











وتحتوي أسماك السردين على مستويات عالية من الدهون غير المشبعة، التي تساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم ومنع ظهور أمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة للعديد من الفوائد الأخرى.



ووفقاً للدراسة الإسبانية، المنشورة في مجلة التغذية السريرية ، التي أجرتها ديانا دياز ريزولو، المحاضرة والباحثة بجامعة أوبيرتا دي كاتالونيا، ومعهد أوجست باي سونير للأبحاث الطبية الحيوية، تساعد العناصر الغذائية الموجودة بكميات عالية في السردين مثل أستورين وأوميجا 3 والكالسيوم وفيتامين د على الحماية من مرض السكري، الذي يؤثر على حوالي 14 بالمئة من السكان الإسبان فوق سن 18 عاماً.



كما أن السردين ليس فقط بسعر معقول ويسهل العثور عليه، لكنه آمن ويساعد على منع ظهور مرض السكري من النوع الثاني، وهذا اكتشاف علمي ضخم، بحسب الدراسة.



وأوضحت ريزولو أن التوصية بهذا الطعام سهل أثناء الفحوصات الطبية، خاصة أن تناوله يلقى قبولاً واسع النطاق.



الدراسة شملت 152 مريضاً تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، من ثلاثة مراكز رعاية أولية مختلفة، تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري مستويات السكر في الدم بين 100-124 ملج / ديسيلتر ، وتم وضع كل هؤلاء المرضى في برنامج غذائي سعى إلى تقليل مخاطر الإصابة بالمرض، لكن مجموعة التدخل فقط أضافت 200 جرام من السردين إلى نظامهم الغذائي كل أسبوع علبتان من السردين في زيت الزيتون .



ولتسهيل استهلاك السردين، تلقى هؤلاء المشاركون في الدراسة قائمة بالوصفات بما في ذلك السردين المعلب، كما نُصح المشاركون بتناول السردين كاملاً دون إزالة العظام لأنها غنية بالكالسيوم وفيتامين د.



ومن بين المجموعة التي لم تُدرج السردين في نظامهم الغذائي، كان 27 في المئة من الأعضاء معرضين لخطر الإصابة بمرض السكري تم القياس من خلال استبيان بعد عام واحد ، وجد 22 في المئة أنفسهم في نفس الفئة.



أما المجموعة التي أدرجت السردين في نظامهم الغذائي، كان 37 في المئة من الأعضاء معرضين لخطر الإصابة بمرض السكري في بداية الدراسة، وبعد عام واحد، بقي 8 في المئة فقط معرضين لخطر كبير.



لوحظت أيضاً تحسينات في معايير كيميائية حيوية أخرى مثل انخفاض مؤشر مقاومة الأنسولين (HOMA-IR)، وزيادة الكوليسترول الجيد، وزيادة الهرمونات التي تسرع انهيار الجلوكوز (أديبونكتين) وانخفاض الدهون الثلاثية وضغط الدم.



وتم إجراء الدراسة على المشاركين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق، لأن معدل الإصابة بمرض السكري أعلى بكثير لدى كبار السن.



وفي هذا الصدد تقول ريزولو: مع تقدمنا في السن، يمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية التقييدية (من حيث السعرات الحرارية أو مجموعات الطعام) في منع ظهور المرض، ومع ذلك، فإن نسبة التكلفة إلى الفائدة ليست دائماً إيجابية، كما وجدنا في دراسات أخرى .



وأردفت: ومع ذلك، فإن النتائج تقودنا إلى الاعتقاد بأنه يمكننا الحصول على تأثير وقائي مهم بنفس القدر في السكان الأصغر سناً .



وتقول الدراسة إن كون أطعمة مثل السردين الغنية بالأوميغا 3، والكالسيوم وفيتامين د ذات تأثير وقائي واضح ضد ظهور مرض السكري، لا يعني أن تناول هذه المكملات بشكل منفصل سيكون له نفس التأثير.



وتوضح ريزولو هذه النقطة إذ تقول: يمكن للمغذيات مثل أوميغا 3 وغيرها أن تلعب دوراً أساسياً في الوقاية من العديد من الأمراض المختلفة وعلاجها، لكن تأثيرها عادة ما يكون ناتجا عن التباين الموجود بينها وبين الطعام الذي تحتويه .



وبالتالي، سيكون للسردين عنصر وقائي لأنه غني بالعناصر الغذائية سابقة الذكر، في حين أن المغذيات التي تؤخذ في عزلة في شكل مكملات لن تعمل بنفس القدر.



وبدأ الباحثون في دراسة تأثير السردين على الميكروبيوتين المعوي في مرحلة ثانية من الدراسة، لأنه يؤثر على تنظيم العديد من العمليات البيولوجية، ونحن بحاجة إلى فهم ما إذا كانوا قد لعبوا دورا في هذا التأثير الوقائي ضد مرض السكري من النوع الثاني ، بحسب ما قالت ريزولو. وكالات

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