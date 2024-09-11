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عدد خاص باليوبيل الفضي من مجلة صوت الجيل

9/11/2024 3:16:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدر عن وزارة الثقافة، العدد 28 من مجلة صوت الجيل، الخاص بمناسبة "اليوبيل الفضي" لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني، سلطاته الدستورية.
وكتب زاوية "عتبة العدد" رئيس تحرير المجلة الروائي والشاعر جلال برجس، تحت عنوان: "اليوبيل الفضي بهجتنا بما مضى، وبما سيأتي"، قال فيها: "إن احتفاءنا بمرور 25 عاما على تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني، حفظه الله ورعاه، سلطاته الدستورية، هو احتفاء بالوطن الذي كان وما زال ينظر إلى الماضي بعين، بينما العين الأخرى على المستقبل، الذي لا يكمن أن يتحقق إلا بالإيمان بالله، ثم بالأمل، وبتكاتف الجهود، ونبذ كل ما يمكن أن يعطل سعينا نحو ما يرسخ القيمة الإنسانية، وإيماننا بأن الإنسان هو العنصر الأهم، في معادلتنا الوطنية".
وكتب في العدد، عضو هيئة التحرير، الشاعر علي شنينات، في البوابة الرقمية تحت عنوان: "التطور الرقمي في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني"، واشتمل العدد على ملف حمل عنوان: "احتفاء بالذكرى الـ25 لجلوس جلالته على العرش: الشباب الأردني، والمستقبل المزدهر"، أعدته الكاتبة بيان العوضي، وشارك فيه إلى جانبها: نداء الشويخ، وصدام العوضي، وأسيل أحمد، وحنان الخصبة، ومحمود المحادين، وإشراف المساعفة.
وفي ملتقى الأجيال، حاورت الدكتورة حلا السويدات، الدكتور محمد السعودي، فيما تضمن الفصل الخاص بالأعمال الإبداعية الشبابية الذي يحمل عنوان "ورد بلدي"، المواد الابداعية الآتية: "ملك نفاخر باسمك الأنسابا" لنبيلة حمد القطاطشة، و"حامي الحمى" للين حماد، و"الوتر النبيل" لأميمة يوسف، و"آمنين في سربِنا بقيادة سيدنا" لخلود الواكد، و"يوبيل فضي في أعوامه.. ذهبي في عطائه" لنوف الور، و"اليوبيل الفضي.. مجد كامل وإنجاز شامل" للدكتور عاطف العيايدة، و"مَلِك وأمنيات" لميمونة الشيشاني، و"عانق النقاء المهابة" لخلود المومني.
وفي زاوية "خرائط البوح"، ورد خطاب جلالة الملك للأردنيين والأردنيات، في الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية.
وفي "مختبر العدد"، نشرت المواد الآتية: "اليوبيل الفضي: ذكريات حاضرة واستنهاض أمة" للدكتورة إيناس الخلايلة، و"25 عاما من الإبداع والإنجاز والتنوير" لسلطان الركيبات، و"إنجازات جلالة الملك الثقافية والشبابية والتنموية حتى اليوبيل الفضي: وزارة الاتصال الحكومي، مؤسسة ولي العهد واليوبيل الفضي: مؤسسة ولي العهد، الشباب واليوبيل الفضي" لبيان صوفان، و"في اليوبيل الفضي لجلالة الملك.. محطات وإنجازات": وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وفي باب "مراسيل"، نشرت مادة "المغتربون ودورهم الثقافي العالمي في حقبة اليوبيل" لإياد أبو ريان، وحملت زاوية "نقوش" التي أعدتها روند الكفارنة، عنوان: القصور الملكية أبواب الفرح.-(بترا)

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