عدد خاص باليوبيل الفضي من مجلة صوت الجيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صدر عن وزارة الثقافة، العدد 28 من مجلة صوت الجيل، الخاص بمناسبة "اليوبيل الفضي" لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني، سلطاته الدستورية.
وكتب زاوية "عتبة العدد" رئيس تحرير المجلة الروائي والشاعر جلال برجس، تحت عنوان: "اليوبيل الفضي بهجتنا بما مضى، وبما سيأتي"، قال فيها: "إن احتفاءنا بمرور 25 عاما على تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني، حفظه الله ورعاه، سلطاته الدستورية، هو احتفاء بالوطن الذي كان وما زال ينظر إلى الماضي بعين، بينما العين الأخرى على المستقبل، الذي لا يكمن أن يتحقق إلا بالإيمان بالله، ثم بالأمل، وبتكاتف الجهود، ونبذ كل ما يمكن أن يعطل سعينا نحو ما يرسخ القيمة الإنسانية، وإيماننا بأن الإنسان هو العنصر الأهم، في معادلتنا الوطنية".
وكتب في العدد، عضو هيئة التحرير، الشاعر علي شنينات، في البوابة الرقمية تحت عنوان: "التطور الرقمي في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني"، واشتمل العدد على ملف حمل عنوان: "احتفاء بالذكرى الـ25 لجلوس جلالته على العرش: الشباب الأردني، والمستقبل المزدهر"، أعدته الكاتبة بيان العوضي، وشارك فيه إلى جانبها: نداء الشويخ، وصدام العوضي، وأسيل أحمد، وحنان الخصبة، ومحمود المحادين، وإشراف المساعفة.
وفي ملتقى الأجيال، حاورت الدكتورة حلا السويدات، الدكتور محمد السعودي، فيما تضمن الفصل الخاص بالأعمال الإبداعية الشبابية الذي يحمل عنوان "ورد بلدي"، المواد الابداعية الآتية: "ملك نفاخر باسمك الأنسابا" لنبيلة حمد القطاطشة، و"حامي الحمى" للين حماد، و"الوتر النبيل" لأميمة يوسف، و"آمنين في سربِنا بقيادة سيدنا" لخلود الواكد، و"يوبيل فضي في أعوامه.. ذهبي في عطائه" لنوف الور، و"اليوبيل الفضي.. مجد كامل وإنجاز شامل" للدكتور عاطف العيايدة، و"مَلِك وأمنيات" لميمونة الشيشاني، و"عانق النقاء المهابة" لخلود المومني.
وفي زاوية "خرائط البوح"، ورد خطاب جلالة الملك للأردنيين والأردنيات، في الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية.
وفي "مختبر العدد"، نشرت المواد الآتية: "اليوبيل الفضي: ذكريات حاضرة واستنهاض أمة" للدكتورة إيناس الخلايلة، و"25 عاما من الإبداع والإنجاز والتنوير" لسلطان الركيبات، و"إنجازات جلالة الملك الثقافية والشبابية والتنموية حتى اليوبيل الفضي: وزارة الاتصال الحكومي، مؤسسة ولي العهد واليوبيل الفضي: مؤسسة ولي العهد، الشباب واليوبيل الفضي" لبيان صوفان، و"في اليوبيل الفضي لجلالة الملك.. محطات وإنجازات": وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وفي باب "مراسيل"، نشرت مادة "المغتربون ودورهم الثقافي العالمي في حقبة اليوبيل" لإياد أبو ريان، وحملت زاوية "نقوش" التي أعدتها روند الكفارنة، عنوان: القصور الملكية أبواب الفرح.-(بترا)
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