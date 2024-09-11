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من بين أوراقي تعيد للذاكرة 50 عاما من الإعلام والدبلوماسية لعيسى صباغ

9/11/2024 3:16:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي أعادت دار الفينيق للنشر والتوزيع، الأردن، طباعة كتاب "من بين أوراقي، 50 عاما من الإعلام والدبلوماسية"، لعيسى خليل صباغ، وكتب تقديما للكتاب الصحفي والمؤرخ الفلسطيني، ناصر الدين النشاشيبي.
يقول النشاشيبي في تقديمه: "إن مذكرات صباغ تفتح لنا أكثر من باب، وتدلنا على أكثر من طريق في هذه التجربة لأنها تعيد إلى الذاكرة صفحات من المآسي والأخطاء التي مرت بها، أو اقترفتها أمتنا في حق قضاياها المصيرية على مدى نصف القرن الأخير، مبينا أن حياة صباغ الإعلامية والسياسية، تؤهله كي يكون مرجعا حول العشرات من القضايا والأمور العامة المتعلقة بنا، حيث عاصر العشرات واطلع على أسرار المئات وجاء اليوم يضعها أمام الناس للدرس والتذكير مما يعود علينا بالفائدة المزدوجة: أن نعرف لماذا أخطأنا. ونعرف كيف لا نكرر الخطأ.
ويوضح النشاشيبي أنه تعرف على صباغ منذ أن كان تلميذا في الكلية العربية بالقدس. و"شدني إليه خلق رضي، وكرامة وطنية، واندفاع من أجل البلد ومن أجل الناس، وحرصت على أن أتابع أخباره وأسفاره في داخل فلسطين وخارجها وأحسست بصداقته من بعيد، واحتفيت بتلك الصداقة رغم ما يقال: "إن الصداقة كالمال، جمعها أسهل من الاحتفاظ بها".
ويضيف النشاشيبي أنه عندما كان يستمع لصوته من إذاعة لندن، كان يشعر بقرب ذلك الصوت من بلده، ومن آلامه وآماله. وما أكثر المذيعين العرب الذين تولوا- عبر الخمسين سنة الماضية- مهمة إذاعة النشرات والبرامج العربية من الإذاعات الأجنبية.
ويرى النشاشيبي أن صباغ وهو ابن "طولكرم- وابن صفد معا"، كان حريصا على أن يجعل نبرات صوته الممزوجة بأحاسيس الشوق للوطن وللأهل، تنوب عنه في الإعراب للملايين عما كان يجيش في صدره من حب ومشاركة وتفهم صادق، وتشجيع على الصمود أمام الضربات من أجل التغلب عليها.
ويشير النشاشيبي إلى أن صباغ الذي تنقل من إذاعة لندن إلى إذاعة أمريكان، وهاجر من العالم القديم كي يستقر في العالم الجديد وأن يغزو بصوته الجمهوري ونبراته الأصيلة الملايين من المستمعين الجدد، الذين فاته أن يكسبهم من وراء مذياع لندن خلال عمله هناك، لافتا النشاشيبي إلى أنه عندما كان مديرا عاما للإذاعة الأردنية الهاشمية في القدس، كان حريصا على الاستماع إلى جميع النشرات الإخبارية القادمة إلينا عبر المذياع اللندني والمذيع الأميركي، "كنت حريصا على الطلب من جميع مذيعي دار الإذاعة الأردنية الاستماع إلى صوت عيسى صباغ والاستفادة من أسلوبه في الإلقاء وطريقته في القراءة، ومدرسته في تحرير الخبر".
ويعتبر النشاشيبي أن صباغ كان بمثابة المدرسة الإذاعية طيلة عمله في لندن وفي واشنطن، وعندما التحق صباغ وهو الشاب العربي الفلسطيني المثقف بالسلك السياسي الأميركي- دبلوماسيا وإعلاميا -أدرك العرب أن خسارتهم في الحرمان من صوت صباغ لا تعوضها إلا مكاسبهم في وجوده داخل أروقة الدبلوماسية الأميركية، وبالقرب من صانعي القرار الأميركي، "فكانت فرحتنا كبيرة وصادقة عندما انتقل صباغ إلى الشرق الأوسط وتبوأ عمله الدبلوماسي في السفارة الأميركية بجدة.
ويقول النشاشيبي: "إنه عندما بادر صباغ بكتابة مذكراته بعد أن سبق له أن قتم بإهداء المكتبة العربية أكثر من مؤلف وأكثر من بحث أدبي. سوف يجد القارئ في فصول هذا الكتاب قصصا شيقة عن أول رحلة قام بها صباغ في العام 1946، إلى عالمنا العربي بعد انتسابه إلى الإذاعة البريطانية، وعن قصة الطائرة البريطانية التي حلقت فوق سماء "عمان"، لأول مرة في تلك السنة، وسيجد القارئ فصولا صحفية وأدبية وسياسية عن الرسائل الإذاعية التي كان يرسلها صباغ إلى لندن من قلب قصر "شايو"، في باريس خلال أخطر مرحلة مرت بها قضية فلسطين في أواخر الأربعينيات وعندما انغمس صباغ في الحياة الدبلوماسية وراح يطوف بلاد السعودية والكويت ولبنان.
ويوضح النشاشيبي أنه جاء اليوم الذي يتحدث فيه صباغ عن الكثير من الجلسات السياسية الخطيرة، حيث يكتبها وينشرها في هذه المذكرات، بأسلوب دبلوماسي "مؤدب"، زادته الغربة صقلا واتزانا، واستطاع أن يقول الكثير من دون أن يحرج أحدا أو يكسر قانونا، أو يلحق الأذى بأي كبير أو مسؤول سبق له أن ائتمنه على السر الكبير.
فيما كتب الناشر مقدمة للكتاب يشير فيها إلى أن عيسى يقدم "على طبق من الفصاحة ودبلوماسية اللغة، يطرح في أوراقه الشخصية لتكون في متناول القارئ العربي، وهي حصيلة أو جزء من حصيلة خمسين عاما من العمل الدبلوماسي والترحال بين عواصم العالم".
ويوضح الناشر أن صباغ في هذه الأوراق يكاد لا يترك شاردة أو واردة إلا وأوسعها شرحا وتفصيلا، إنها دبلوماسية الالتقاطات وحنكة الدبلوماسي حين يدون ما حوله على الورق، ولا يخلو أسلوب هذه اليوميات من بعض الطرافة لكسر حدة النصوص، وتلك كما يخيل إلي المؤلف فهو معني بطرافة الطرح في بعض المواقف التي تستلزم التخفيف من رتابة السرد أو تشنج بعض المواقف.
ويوضح الناشر أن صباغ يتناول في كتابه مدناً وأشخاصاً وأماكن ومناسبات، وعلى حتمية الترابط بين جميع هذه المكونات إلا أنه يخلص بحميمية واضحة لما يريد الكتابة عنه كتفاصيل الأمكنة وطباع الأشخاص وتفاصيل المناسبات، مبينا أن ما يلفت الانتباه في هذه اليوميات أن المؤلف قد خص المملكة العربية السعودية بنصيب واضح من مقالاته، سواء على صعيد المدن والأماكن أم على صعيد رجال الدولة، وكذلك تناول طبيعة مواطني المملكة وعاداتهم وحسن تعاملهم.
ويذكر أن عيسى خليل صباغ (21 ديسمبر 1917 – 15 يناير 2000)، هو إعلامي فلسطيني، من مواليد مدينة طولكرم فلسطين، وهو من أوائل المذيعين في إذاعة بي بي سي العربية، وصوت أميركا، ويُعرف بـ"أمير الميكروفون العربي".
ووالده خليل صباغ كان سياسيًا معروفًا ومحاميا وممثلًا لطولكرم في المؤتمر العربي الفلسطيني الرابع العام 1921. وكان أيضًا محاميًا معروفًا، وأحد قادة طولكرم المحليين في زمن الانتداب البريطاني، وقد لعب والده خليل دورًا بارزًا في مقارعة الانتداب البريطاني في فلسطين؛ إذ أقام المظاهرات والاحتجاجات والفعاليات ضد الانتداب البريطاني ووعد بلفور والهجرة اليهودية إلى فلسطين، كما قاد والده هجومًا على مستعمرة الخضيرة اليهودية القريبة من طولكرم أوائل العام 1923.

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