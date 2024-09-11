النتائج الأولية لدائرة عمّان الأولى (أسماء)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت لجنة
الانتخابات لدائرة عمّان الأولى النتائج الأولية الرسمية للفائزين في الدائرة،
وتاليا النتائج:
أحمد الرقب من
قائمة "جبهة العمل الإسلامي" وحصل على 17041 صوتا
محمد يحيا المحارمة
من قائمة "الهمّة" وحصل على 10522 صوتا
عبدالرحمن
العوايشة من قائمة "الأقصى الشريف" وحصل على 7566 صوتا
أحمد الهميسات
من قائمة "العهد" وحصل على 6308
أصوات
عطالله
الحنيطي من قائمة "عمّان" وحصل
على 6521 صوتا
بيان فخري
عبدالله من قائمة "جبهة العمل الإسلامي" وحصلت على 18774 صوتا/ كوتا
المرأة
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