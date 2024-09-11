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النتائج الأولية لدائرة عمّان الأولى (أسماء)

9/11/2024 3:15:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت لجنة الانتخابات لدائرة عمّان الأولى النتائج الأولية الرسمية للفائزين في الدائرة، وتاليا النتائج:
أحمد الرقب من قائمة "جبهة العمل الإسلامي" وحصل على 17041 صوتا

محمد يحيا المحارمة من قائمة "الهمّة" وحصل على 10522 صوتا

عبدالرحمن العوايشة من قائمة "الأقصى الشريف" وحصل على 7566 صوتا

أحمد الهميسات من قائمة "العهد" وحصل على 6308 أصوات

عطالله الحنيطي من قائمة "عمّان" وحصل على 6521 صوتا

بيان فخري عبدالله من قائمة "جبهة العمل الإسلامي" وحصلت على 18774 صوتا/ كوتا المرأة

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