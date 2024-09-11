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ترجيحات بفوز العمل الإسلامي بـ 34 مقعدا و30 لـ الميثاق

9/11/2024 3:15:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ رجحت أرقام النتائج الأولية للانتخابات حصول جبهة العمل الإسلامي على ٣٤ مقعدا و ٣٠ مقعدا لحزب الميثاق.
ووفق التقديرات، حصل حزب الميثاق على ٢٦ مقعدا في الدائرة المحلية و4 مقاعد في الوطنية.

ووفق معلومات حصلت عليها "الغد"، فإن أكثر دائرة انتخابية حصل الميثاق على أصوات منها هي البلقاء، وأقلها في محافظتي العقبة ومادبا.

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