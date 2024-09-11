ترجيحات بفوز العمل الإسلامي بـ 34 مقعدا و30 لـ الميثاق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
رجحت أرقام النتائج الأولية للانتخابات حصول جبهة العمل الإسلامي على ٣٤ مقعدا و ٣٠ مقعدا لحزب الميثاق.
ووفق التقديرات، حصل حزب الميثاق على ٢٦ مقعدا في الدائرة المحلية و4 مقاعد في الوطنية.
ووفق معلومات حصلت عليها "الغد"، فإن أكثر دائرة انتخابية حصل الميثاق على أصوات منها هي البلقاء، وأقلها في محافظتي العقبة ومادبا.
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