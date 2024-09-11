محافظة البلقاء: فوز 4 مرشحين جدد

MENAFN - Alghad Newspaper) حابس العدوان

اظهرت نتائج محافظة البلقاء فوز اربعة مرشحين جدد على القوائم المحلية وهم خليفة الديات والدكتور حكم المعادات وسليمان الخرابشة ورانيا ابورمان عن الكوتا النسائية, في حين احتفظ ثلاثة اخرين بمقاعدهم في مجلس النواب وهم احمد السراحنة وطلال النسور وعارف السعايدة مع عودة النائب جمال قمو عن المقعد المسيحي بعد ان غاب عن المجلس السابق.



ولم يحالف الحظ اربعة نواب من المجلس السابق اذ لم يتمكن النواب نضال الحياري ومحمد العلاقمة وضرار الداود ورائد السميرات من حصد مقعد في المجلس المقبل خاصة بعد تقليص عدد مقاعدالقائمة المحلية الى ثماني مقاعد بدلا من عشرة من ضمنهم مقعدان مسيحيان.



واظهرت النتائج ان لواء الشونة الجنوبية فقد تمثيله في مجلس النواب لاول مرة منذ اربع دورات ماضية اذ لم يتمكن اي مرشحي اللواء من الفوز بمقعد نيابي, في حين تمكن المجلس السابق من افراز نائبين.



وقالت الناشطة كوثر العدوان انه ورغم ان نسب الاقتراع كانت جيدة في اللواء الا ان الحظ لم يحاف مرشحيه ما شكل خسارة كبيرة لابنائه الذين كانوا يعولون على الحصول على مقعد يستطيع النهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي للواء, مضيفة "للاسف فان عمليات شراء الاصوات هنا وهناك اثرت بشكل كبير على نتائج الاقتراع في المحافظة."