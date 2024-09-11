قراءة أولية.. فوز 10 أحزاب و25 امرأة وصحفيان.. وأقل نسبة تصويت في الدائرة الأكبر



شهدت أمس شذرات وجب الإشارة اليها، فمجلس النواب العشرين سيكون عدد اعضائه 138 نائبا من بينهم 41 نائبا جاءوا ضمن كوتا خصصت للأحزاب، كما ان عدد السيدات البرلمانيات سيرتفع في مجلس النواب الى حدود 25 سيدة، وهو رقم واعد.

ويرجح ان يصل عدد البرلمانيات اللواتي يمثلن حزب جبهة العمل السلامي 7 سيدات وفق نتائج أولية.



اما عدد القوائم الحزبية التي وصلت لقبة فانه يرجح ان يصل عددها 10 أحزاب من اصل 36 حزبا خاضت الانتخابات، وتصدر حزب جبهة العمل الإسلامي الأحزاب بفرق واضح عن بقية الأحزاب التي تنافست ضمن القوائم العامة الحزبية، وشهد البرلمان الحالي نجاح اول نائب مسيحي على قائمة حزب جبهة العمل الإسلامي، كما شهدت الانتخابات خسارة نواب مخضرمين، فيما شهدت فوز صحفيان اثنان ضمن أعضاء نقابة الصحفيين الاردنيين وهم الزملاء عطا الله الحنيطي، وحسين العموش.



شهدت الانتخابات مفارقة اذ ان اكبر دائرة محلية على مستوى المملكة والذي يبلغ عدد الناخبين فيها بحدود 850 الف ناخب وناخبة وهي الدائرة الثانية في عمان، حصلت على ادنى نسبة تصويت على مستوى المملكة اذ لم تتجاوز النسبة 19% من عدد الناخبين.



وافرزت النتائج عودة عدد من النواب من مجلس التاسع عشر، كما عاد نواب شاركوا في مجالس سابقة، واستطاع الدكتور إبراهيم الطراونة حصد مقعد له وهو الوحيد الذي استقال من عضوية مجلس الاعيان لخوض الانتخابات النيابية، كما تم تجديد دماء سواد السيدات في المجلس السابق، وارتفع عدد النواب المسيحيين في المجلس الى 10 نواب حيث من المتوقع حصول سيدة على المقعد في القائمة الحزبية من خلال التنافس، وليس عبر الكوتا النسائية.



حضر بشكل اولي في المجلس الجديد عدد لا باس به من المهنيين سواء أطباء اوأطباء اسنان او محامين او صحافيين او مهندسين، او معلمين، كما كان نصيب لمتقاعدين عسكريين في الحضور.

