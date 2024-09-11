الملك يجري اتصالا مع الرئيس الجزائري مهنئا بإعادة انتخابه

وأكد جلالته عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع الأردن والجزائر، والحرص على البناء عليها لتوسيع فرص التعاون في المجالات كافة.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وخدمة للقضايا العربية.



وعبر جلالة الملك عن خالص أمنياته للرئيس تبون بالتوفيق في خدمة بلاده والشعب الجزائري الشقيق.