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الملك يجري اتصالا مع الرئيس الجزائري مهنئا بإعادة انتخابه

9/11/2024 3:15:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وأكد جلالته عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع الأردن والجزائر، والحرص على البناء عليها لتوسيع فرص التعاون في المجالات كافة.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وخدمة للقضايا العربية.


وعبر جلالة الملك عن خالص أمنياته للرئيس تبون بالتوفيق في خدمة بلاده والشعب الجزائري الشقيق.

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