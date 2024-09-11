انتخابات 2024..تنظيم استثنائي ومشاركة فاعلة وإجراءات ميسرة تعزز الديمقراطية

وفي تحليلهم للمشهد الانتخابي الأخير، اعتبر الأكاديميون أن الانتخابات قد قدمت نموذجًا يحتذى به في مجال التنظيم والدقة، حيث جرت العملية الانتخابية بسلاسة ودون أي معوقات. وتم التأكد من توفير مراكز اقتراع مهيأة للذوي الإعاقة، مع استخدام التكنولوجيا بشكل فاعل، ما يُظهر التزام الدولة الأردنية بتحقيق شمولية المشاركة وتعزيز الثقافة الديمقراطية.



ولفت الأكاديميون إلى أن نسبة المشاركة الانتخابية تُعتبر مقبولة كخطوة أولى في مسيرة الإصلاح السياسي، مشدّدين على أهمية التركيز على الفعالية السياسية إلى جانب الكفاءة، حيث يُعتبر الناخبون الباحثون عن التغيير الفعلي قوة دافعة للإصلاح.



وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسين بن طلال الدكتور سلطان القرعان إلى أن المشاركة السياسية تُعتبر عنصرًا حيويًا لإحداث التغيير في المجتمع، وأنها خطوة أساسية نحو تحقيق الإصلاحات الحقيقية مضيفا أن نسبة المشاركة كانت مُرضية في ظل وجود قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين.



وأكد القرعان أهمية الفعالية السياسية، مشيراً إلى أن إيمان الناخبين بقدرتهم على إحداث تغيير حقيقي في مجتمعاتهم يُعتبر مؤشرًا أبعد من مجرد الأرقام ورغم أن الإصلاح يحتاج إلى وقت، إلا أنه يعتقد أن الأجيال القادمة ستجني ثمار التغييرات الحالية.



وشدد القرعان على ضرورة تعزيز الثقافة السياسية، ما يتطلب تضافر جهود الأسرة والمدرسة والجامعة، وصياغة خطة استراتيجية لرفع الوعي حول الانتخابات والأحزاب السياسية معربا عن تفاؤله بمستقبل الحياة السياسية في الأردن إذا تم التركيز على تعزيز هذه الثقافة.



وفي السياق، أثنى أستاذ العلوم السياسية في جامعة مؤتة الدكتور وليد العويمر على سلاسة الإجراءات الانتخابية، مشيرًا إلى سهولة الوصول إلى مراكز الاقتراع مشيدا بالتعاون بين فرق العمل المشرفة على العملية الانتخابية، ما ساهم في توفير الراحة للمواطنين.



وأشار العويمر إلى الجهود المبذولة لتسهيل وصول ذوي الإعاقة، ما يعكس اهتمام الدولة بشمولية المشاركة. كما اعتبر إغلاق صناديق الاقتراع في مواعيدها المحددة مؤشراً إيجابياً على تطور الديمقراطية في الأردن.



وعلى نفس المنوال، أبرز أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزرقاء الدكتور الحارث الحلالمة أن الانتخابات البرلمانية الحالية تتميز بسياقات سياسية وإجرائية جديدة تراعي التمثيل الحزبي عبر القوائم الوطنية والمحلية.



وتحدث عن الإجراءات اللوجستية التي سهلت على الناخبين معرفة مراكزهم من خلال الرسائل القصيرة والمواقع الإلكترونية، بالإضافة لتوفير جميع الوسائل اللازمة لمشاركة ذوي الإعاقة.



وأشاد الحلالمة بسرعة الإجراءات، ووجود مندوبين عن جميع القوائم الانتخابية، ما زاد من شفافية عملية الفرز وزيادة ثقة الناخبين بأن أصواتهم ستكون محمية.

ورغم أن نسبة الاقتراع لم تكن بالقدر المأمول، إلا أن التجربة تعكس تحسن مستوى الثقة بين الناخبين والعملية الانتخابية. -(بترا)