إعلان النتائج الأولية لانتخابات دائرة عمان الثالثة

كما فاز نصار حسن القيسي عن قائمة الحزم 6039 صوتا ونمر عبد الحميد السليحات عن قائمة النشامى 6164 صوتا، فيما حاز المقعد الشركسي عدنان يندار مشوقة عن جبهة العمل الإسلامي 14420 صوتا، وبمقعد المرأة إيمان محمد العباسي من جبهة العمل الإسلامي 15314 صوتا. بترا

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