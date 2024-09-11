إعلان النتائج الأولية لانتخابات دائرة عمان الثالثة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن رئيس لجنة الانتخابات في دائرة عمّان الثالثة كساب الشخانبة، أسماء الفائزين بالنتائج الأولية للدائرة.
وبحسب كساب فاز تيسير سالم العدوان من قائمة المستقبل 11716 صوتا، وينال عبدالسلام فريحات عن قائمة جبهة العمل الإسلامي 17950 صوتا.
كما فاز نصار حسن القيسي عن قائمة الحزم 6039 صوتا ونمر عبد الحميد السليحات عن قائمة النشامى 6164 صوتا، فيما حاز المقعد الشركسي عدنان يندار مشوقة عن جبهة العمل الإسلامي 14420 صوتا، وبمقعد المرأة إيمان محمد العباسي من جبهة العمل الإسلامي 15314 صوتا. بترا
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