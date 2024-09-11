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إعلان النتائج الأولية لانتخابات دائرة عمان الثالثة

9/11/2024 3:15:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس لجنة الانتخابات في دائرة عمّان الثالثة كساب الشخانبة، أسماء الفائزين بالنتائج الأولية للدائرة.

وبحسب كساب فاز تيسير سالم العدوان من قائمة المستقبل 11716 صوتا، وينال عبدالسلام فريحات عن قائمة جبهة العمل الإسلامي 17950 صوتا.


كما فاز نصار حسن القيسي عن قائمة الحزم 6039 صوتا ونمر عبد الحميد السليحات عن قائمة النشامى 6164 صوتا، فيما حاز المقعد الشركسي عدنان يندار مشوقة عن جبهة العمل الإسلامي 14420 صوتا، وبمقعد المرأة إيمان محمد العباسي من جبهة العمل الإسلامي 15314 صوتا. بترا

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