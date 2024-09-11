إعلان النتائج الأولية لدائرة عمان الثانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن رئيس الانتخاب لدائرة عمان الثانية، المهندس زيد السعايدة، النتائج الأولية للانتخابات النيابية في الدائرة.
وفاز بمقاعد الدائرة صالح العرموطي 29911 صوتا، وموسى الوحش 23720 صوتا وهما من قائمة جبهة العمل الإسلامي، وأندريه حواري من قائمة نمو 14373 صوتا، وسليمان السعود 6954 صوتا من قائمة الاتحاد، وعبدالرؤوف الربيحات من قائمة النشامى 7572 صوتا، وأحمد العشا من قائمة الحق 6285 صوتا، كما فاز كل من جهاد مدانات 23726 صوتا بالمقعد المسيحي، وراكين أبو هنية 27184 صوتا بمقعد المرأة وكلاهما من قائمة جبهة العمل الإسلامي. -(بترا)
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