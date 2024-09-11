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إعلان النتائج الأولية لدائرة عمان الثانية

9/11/2024 3:15:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس الانتخاب لدائرة عمان الثانية، المهندس زيد السعايدة، النتائج الأولية للانتخابات النيابية في الدائرة.


وفاز بمقاعد الدائرة صالح العرموطي 29911 صوتا، وموسى الوحش 23720 صوتا وهما من قائمة جبهة العمل الإسلامي، وأندريه حواري من قائمة نمو 14373 صوتا، وسليمان السعود 6954 صوتا من قائمة الاتحاد، وعبدالرؤوف الربيحات من قائمة النشامى 7572 صوتا، وأحمد العشا من قائمة الحق 6285 صوتا، كما فاز كل من جهاد مدانات 23726 صوتا بالمقعد المسيحي، وراكين أبو هنية 27184 صوتا بمقعد المرأة وكلاهما من قائمة جبهة العمل الإسلامي. -(بترا)

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