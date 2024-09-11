مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة العدوان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة العدوان بوفاة سعد عبدالنجي العدوان.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظةالبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد
إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة العدوان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
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