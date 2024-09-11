المستقلة للانتخاب تعلن نتائح القوائم العامة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب مساء اليوم الأربعاء، نتائج القوائم الحزبية في الانتخابات النيابية 2024.
وقالت الهيئة إن 10 أحزاب اجتازت العتبة المقدرة بنحو 41 ألفا من أصل 24 حزبا مشاركا.
وحل حزب جبهة العمل الإسلامي بالمركز الأول وحصل على 17 مقعدا بعدد أصوات بلغ 464 ألفا.
وحل ثانيا حزب الميثاق وحصل على 3 مقاعد بعدد أصوات بلغ 93 ألفا، إلى جانب مقعد كوتا الشركس/الشيشان.
وثاليا جاء حزب الوطني الإسلامي وحصل على 3 مقاعد بعدد أصوات بلغ 87 ألفا.
ورابعا فاز حزب إرادة بـ3 مقاعد وحصل على 75 ألف صوت.
وحصلت كل من أحزاب: الاتحاد الوطني، تقدم، الأرض المباركة، العمال، نماء والعمل، وعزم على مقعدين لكل منها.
وذهب مقعد المسيحي كوتا إلى حزب الاتحاد الوطني.
MENAFN11092024000072011014ID1108663650
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.