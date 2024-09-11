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المستقلة للانتخاب تعلن نتائح القوائم العامة

9/11/2024 3:15:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب مساء اليوم الأربعاء، نتائج القوائم الحزبية في الانتخابات النيابية 2024.

وقالت الهيئة إن 10 أحزاب اجتازت العتبة المقدرة بنحو 41 ألفا من أصل 24 حزبا مشاركا.

وحل حزب جبهة العمل الإسلامي بالمركز الأول وحصل على 17 مقعدا بعدد أصوات بلغ 464 ألفا.

وحل ثانيا حزب الميثاق وحصل على 3 مقاعد بعدد أصوات بلغ 93 ألفا، إلى جانب مقعد كوتا الشركس/الشيشان.

وثاليا جاء حزب الوطني الإسلامي وحصل على 3 مقاعد بعدد أصوات بلغ 87 ألفا.

ورابعا فاز حزب إرادة بـ3 مقاعد وحصل على 75 ألف صوت.

وحصلت كل من أحزاب: الاتحاد الوطني، تقدم، الأرض المباركة، العمال، نماء والعمل، وعزم على مقعدين لكل منها.

وذهب مقعد المسيحي كوتا إلى حزب الاتحاد الوطني.











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