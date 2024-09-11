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الملك والملكة يستقبلان الطفل يزن الحرازين من غزة

9/11/2024 3:15:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله الطفل يزن الحرازين من غزة في قصر الحسينية.


واطمأن جلالتاهما على صحته بعد خضوعه لتركيب ثلاثة أطراف اصطناعية في مدينة الحسين الطبية إثر إصابته بالحرب على غزة.







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