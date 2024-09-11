الملك والملكة يستقبلان الطفل يزن الحرازين من غزة
التاريخ
9/11/2024 3:15:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله الطفل يزن الحرازين من غزة في قصر الحسينية.
واطمأن جلالتاهما على صحته بعد خضوعه لتركيب ثلاثة أطراف اصطناعية في مدينة الحسين الطبية إثر إصابته بالحرب على غزة.
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