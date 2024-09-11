الأردن يشارك بمنتدى الألكسو حول تحفيز الريادة والابتكار في تونس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شارك الأردن اليوم الأربعاء، في منتدى رفيع المستوى في العاصمة التونسية بعنوان "الريادة والابتكار في المجتمعات العلمية والجامعات العربية - نحو تبادل التجارب وتعزيزها"، وتستضيفه المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة "الألكسو" على مدى يومين.
واستعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مشهور الرفاعي، في المنتدى تجربة المجلس وقصص نجاح تعاون بينه وهيئات مماثلة في العالم خاصة في ما يتعلق بالتشبيك بين الصناعة والأكاديميا وتقليص الفجوة بينهما.
وقدم الرفاعي لمحة عن "منصة الحسن للتعلم" التي أنشئت حديثا وسيكون لها دور كبير في مساعدة الطلاب في قطاع غزة على تغطية الفاقد التعليمي الذي تسببت به الحرب.
وبين أن المنصة تركز على اللغة العربية بما يكفل تعزيز مكانتها على شبكة الإنترنت، إذ لا تتجاوز نسبتها اليوم 1 بالمئة مقارنة باللغة الانجليزية التي تتجاوز 64 بالمئة.
من جهته، عرض رئيس جامعة عمان الأهلية الدكتور ساري حمدان، تجربة الجامعة في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتصنيفات الدولية، مبينا أن معدل عدد الأبحاث المنشورة في العام الواحد وصل لأكثر من 700 بحث مدرج على قواعد بيانات "سكوبس" خلال العام الجامعي 2023 / 2024.
وأعلن المدير العام لمنظمة الألكسو، محمد ولد أعمر، عن إطلاق جائزة الألكسو للريادة والابتكار، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم بين المنظمة والمعهد العربي للتخطيط ومقره الكويت.--(بترا)
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