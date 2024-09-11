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الأردن يشارك بمنتدى الألكسو حول تحفيز الريادة والابتكار في تونس

9/11/2024 3:15:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شارك الأردن اليوم الأربعاء، في منتدى رفيع المستوى في العاصمة التونسية بعنوان "الريادة والابتكار في المجتمعات العلمية والجامعات العربية - نحو تبادل التجارب وتعزيزها"، وتستضيفه المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة "الألكسو" على مدى يومين.
واستعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مشهور الرفاعي، في المنتدى تجربة المجلس وقصص نجاح تعاون بينه وهيئات مماثلة في العالم خاصة في ما يتعلق بالتشبيك بين الصناعة والأكاديميا وتقليص الفجوة بينهما.
وقدم الرفاعي لمحة عن "منصة الحسن للتعلم" التي أنشئت حديثا وسيكون لها دور كبير في مساعدة الطلاب في قطاع غزة على تغطية الفاقد التعليمي الذي تسببت به الحرب.
وبين أن المنصة تركز على اللغة العربية بما يكفل تعزيز مكانتها على شبكة الإنترنت، إذ لا تتجاوز نسبتها اليوم 1 بالمئة مقارنة باللغة الانجليزية التي تتجاوز 64 بالمئة.
من جهته، عرض رئيس جامعة عمان الأهلية الدكتور ساري حمدان، تجربة الجامعة في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتصنيفات الدولية، مبينا أن معدل عدد الأبحاث المنشورة في العام الواحد وصل لأكثر من 700 بحث مدرج على قواعد بيانات "سكوبس" خلال العام الجامعي 2023 / 2024.


وأعلن المدير العام لمنظمة الألكسو، محمد ولد أعمر، عن إطلاق جائزة الألكسو للريادة والابتكار، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم بين المنظمة والمعهد العربي للتخطيط ومقره الكويت.--(بترا)

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