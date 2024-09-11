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التعليم العالي تلتقي السفير السوداني والملحق الثقافي الليبي

9/11/2024 3:15:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي سعادة السفير السوداني في الأردن السيد حسن صالح حسن سوار الدهب ، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين، كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرات الأكاديمية، وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أوضاع الطلبة السودانيين الدارسين في الأردن.
كما التقى الدبعي أيضًا سعادة الملحق الثقافي الليبي في الأردن الدكتور أحمد البنوني وبحضور منسق العلاقات في الملحقية الثقافية الليبية السيد جلال العالم ، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك في مجال التعليم العالي خاصةً إستقطاب مزيد من الطلبة الليبيين للدراسة في الجامعات الأردنية، حيث أكد الدبعي خلال اللقاء حرص الوزارة على تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم للإلتحاق بالجامعات الأردنية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبة السودانيين الدارسين في الأردن حاليًا يبلغ نحو (132) طالباً وطالبة، في حين يبلغ عدد الطلبة الليبيين (200) طالباً وطالبة في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

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