التعليم العالي تلتقي السفير السوداني والملحق الثقافي الليبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى أمين عام وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي سعادة السفير السوداني في الأردن السيد حسن صالح حسن سوار الدهب ، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين، كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرات الأكاديمية، وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعات
والمؤسسات التعليمية في البلدين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أوضاع الطلبة السودانيين الدارسين في الأردن.
كما التقى الدبعي أيضًا سعادة الملحق الثقافي الليبي في الأردن الدكتور أحمد البنوني وبحضور منسق العلاقات في الملحقية الثقافية الليبية السيد جلال العالم ، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك في مجال التعليم العالي خاصةً إستقطاب مزيد من الطلبة الليبيين للدراسة في الجامعات الأردنية، حيث أكد الدبعي خلال اللقاء حرص الوزارة على تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم للإلتحاق بالجامعات الأردنية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبة السودانيين الدارسين في الأردن حاليًا يبلغ نحو (132) طالباً وطالبة، في حين يبلغ عدد الطلبة الليبيين (200) طالباً وطالبة في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
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