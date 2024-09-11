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الغد تنشر أسماء الفائزين من القوائم الحزبية

9/11/2024 3:15:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رؤساء لجان الانتخاب، الأربعاء، عن أسماء الفائزين من القوائم الـحزبية لانتخابات مجلس النواب الـ20 وتاليا الأسماء :

جبهة العمل الإسلامي
1. أحمد إبراهيم عبدالعزيز القطاونة

2. محمد خليل محمد عقل

3. حياة حسين علي مسيمي

4. ناصر سلامة عقلة النواصرة

5. مالك عبدالله علي الطهراوي

6. ديما محمد طارق عبدالرحيم طهبوب

7. معتز علي سالم الهروط

8.وسام محمد عبدالغني الربيحات

9.هدى حسين محمد عتوم

10. خضر هليل بني خالد

11. سالم علي محمود أبو دولة

12. حامد خليل رشيد الرحامنة

13. إبراهيم صالح هلال الحميدي

14. رائد طاهر حمدان القطامين

15. نور حسني أحمد أبو غوش

16. باسم مرشد صالح الروابدة

17. فتحي يوسف سلمان البوات

حزب الميثاق الوطني

1. أحمد محمد على الصفدي

2. مازن تركي سعود القاضي

3. تمارة يعقوب عادل ناصر الدين

الحزب الوطني الإسلامي

1. مصطفى صالح مصطفى العماوي

2. جميل أحمد محمد الدهيسات

3. هالة يوسف محمود الجراح.

حزب إرادة

1. دينا عوني محمد البشير

2. خميس حسين خليل عطية

3. حمود ابراهيم أحمد الزواهرة

الاتحاد الوطني

1. زهير محمد زهير الخشمان

2. أيمن عودة محمد البدادوة

حزب تقدم

1.مصطفى فؤاد محمد الخصاونة

2. بكر محمد عبدالغني الحيصة

قائمة الأرض المباركة

1. سليمان حويلة عيد الزبن

2. خالد محمد علي العقيلات

حزب العمال

1. محمد أحمد علي الجراح

2. قاسم عبدالله محمد القباعي

تحالف نماء والعمل

1. معتز محمد موسى أبو رمان

2. علي سليمان محمد الغزاوي

حزب عزم

1. أيمن محمود عبدالله أبو هنية

2. هدى ابراهيم نصار نفاع

المقاعد المخصصة للمسيحيين حصلت عليه رند جهاد فؤاد الخزوز في حزب تقدم، والثاني جهاد عبدالمجيد خميس عبوي حزب الاتحاد الوطني.

وحصل على المقعد الشركسي محمد فخري شكري كتاو من حزب الميثاق

عدد أصوات الأحزاب والتحالفات

حزب الاتحاد الوطني 66 ألف و227 صوتا.

البناء الوطني على 26090 صوتا.

تحالف البناء والعمل 37068 صوتا.

تحالف نماء والعمل 45859 صوتا.

حزب التنمية الوطني 27909 أصوات.

التحالف القومي الديمقراطي الأردني 17939 أصوات.

حزب تقدم 61199 أصوات.

حزب الميثاق 93680 صوتا.

حزب الوطني الإسلامي 87519 صوتا.

حزب المستقبل والحياة الأردني 26091 صوتا.

تحالف قائمة النهوض 12354 صوتا.

قائمة النهج الجديد 17622 صوتا.

وحزب العمال 50142 صوتا.

قائمة الأرض المباركة 50244 صوتا.

حزب العدالة والإصلاح 20023 صوتا.

تحالف الوحدويون والوطني الدستوري 14239 أصوات.

جبهة العمل الإسلامي 464350 صوتا.

حزب عزم 41891 صوتا.

الشورى الأردني 11968 صوتا.

حزب رؤية 26 ألف صوتا.

حزب إرادة 75121 صوتا.

طريقنا - الحزب الشيوعي الأردني 38633 صوتا.

حزب النهضة والعمال الديمقراطي 8333 صوتا.

تحالف التيار الديمقراطي 23515 صوتا.

تحالف الوفاء الوطني 34076 صوتا

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