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الأردن يستقبل طائرة مساعدات من بلجيكا لقطاع غزة

9/11/2024 3:15:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم طائرة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة قادمة من مملكة بلجيكا، والتي سيتم إرسالها عبر الجسر البري الأردني إلى القطاع.


‏‎وكان في استقبال الطائرة المحملة بالخيم أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي وسفير مملكة بلجيكا في الأردن سيرج ديكشن.
‏‎وقال الشبلي إنه ومع استمرار الأزمة الانسانية التي يمر بها الأهل في غزة، نسعى لمزيد من المعونات المستدامة والضرورية لسد الاحتياج في غزة، بالاضافة إلى جمع واستقبال التبرعات النقدية والعينية لإرسالها لأهلنا في غزة.


وجدد التأكيد على أنه ومنذ أربعة أشهر فإن الأردن هو الممر والمدخل الفاعل الوحيد للمساعدات الانسانية لقطاع غزة”.


‏‎وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم إلى 3,414 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.








‏‎وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى“اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني

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