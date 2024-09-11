الأردن يستقبل طائرة مساعدات من بلجيكا لقطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم طائرة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة قادمة من مملكة بلجيكا، والتي سيتم إرسالها عبر الجسر البري الأردني إلى القطاع.
وكان في استقبال الطائرة المحملة بالخيم أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي وسفير مملكة بلجيكا في الأردن سيرج ديكشن.
وقال الشبلي إنه ومع استمرار الأزمة الانسانية التي يمر بها الأهل في غزة، نسعى لمزيد من المعونات المستدامة والضرورية لسد الاحتياج في غزة، بالاضافة إلى جمع واستقبال التبرعات النقدية والعينية لإرسالها لأهلنا في غزة.
وجدد التأكيد على أنه ومنذ أربعة أشهر فإن الأردن هو الممر والمدخل الفاعل الوحيد للمساعدات الانسانية لقطاع غزة”.
وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم إلى 3,414 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى“اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني
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