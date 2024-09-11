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رسالة من يحيى السنوار إلى الرئيس الجزائري

9/11/2024 3:15:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الثلاثاء أنّ رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار بعث رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون بمناسبة إعادة انتخابه، منوهاً بـ"الدور الجزائري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".
وقالت الحركة في بيان إنّ السنوار بارك في رسالته إلى تبّون "تجديد ثقة الشعب الجزائري له لقيادة البلاد، راجياً الله له التوفيق والإعانة، لخدمة الجزائر وشعبها الأصيل".

وأضافت أنّ السنوار "جدّد تثمينه للدور الجزائري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية".

والأحد، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات أنّ تبّون فاز بولاية ثانية بحصوله على 95% من الأصوات.

والجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي حيث تمثّل المجموعة العربية منذ كانون الثاني.

وقدّمت الجزائر مشاريع قرارات عدّة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، لكنّ الولايات المتحدة عرقلت كلّ تلك النصوص.

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