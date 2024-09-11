الوفد السوري يقاطع كلمة تركيا في الجامعة العربية



وأظهرت مشاهد مصورة مغادرة الوفد السوري قاعة اجتماع وزراء الخارجية العرب، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، عند الإعلان عن كلمة وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان.



وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على مشاركة تركيا في الاجتماع، وتأكيداً على موقف الحكومة السورية الرافضة للتطبيع مع أنقرة، رغم تصريحات مسؤوليه الإيجابية مؤخرا حول التطبيع.



وأثار انسحاب وفد دمشق من القاعة العديد من التساؤلات حول تداعيات مشاركة أنقرة في الاجتماع ودورها في تعزيز الحوار العربي بشأن الأزمة السورية.



وكان المقداد قد كشف في أحدث تعليق له على التطبيع السوري التركي، عن شرط بلاده لعودة العلاقات السورية التركية إلى طبيعتها، بعد دعوة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان لتأسيس محور تضامني تركي مصري سوري لمواجهة التهديدات.



وقال المقداد إنه يأمل أن تتحقق تصريحات الرئيس التركي في تشكيل محور تضامني سوري مصري تركي لمواجهة التهديدات، وأن تكون هذه رغبة تركية صادقة وحقيقية من الإدارة التركية في هذا الملف.



وأكد "المقداد" أنه إذا أرادت تركيا أن تكون هناك خطوات جديدة في التعاون السوري التركي وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها عليها أن "تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها في شمال سوريا وغرب العراق".



وأوضح أنه في "بداية القرن الحالي تم نسج علاقات استراتيجية مع تركيا لكي تكون الدولة التركية إلى جانب سوريا في نضال مشترك لتحرير الأراضي العربية المحتلة، لكن عملت تركيا على نشر جيشها في شمال الأراضي السورية وأقام معسكراته في احتلال للأراضي العربية السورية".



وشدد أنه يجب على تركيا أن تتراجع عن هذه السياسات وأن تتخلي عنها بشكل نهائي عنها، لأنه من مصلحة الشعب السوري والتركي أن يكون هناك علاقات طبيعية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة والتي يجب أن تتوحد الجهود لمواجهتها.



وعن دعوة الرئيس التركي أردوغان لإنشاء محور تضامني سوري تركي مصري لمواجهة التهديدات، قال وزير الخارجية السوري، أن سوريا تعلن دائما أنها لن تتوقف عند الماضي لكنها تتطلع إلى الحاضر والمستقبل وتأمل أن تكون الإدارة التركية صادقة فيما تقوله، لكن بشرط أن تتوافر متطلبات التوصل إلى هذا النوع من التعاون، وهو أنة تنسحب تركيا من الأراضي السورية والعراقية. -وكالات

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