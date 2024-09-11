لا هواء في الرئتين

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: راز شيكنيك

في البداية لا توجد كلمات. فقط إحساس غامض بغضب بلا كوابح، رعب، انعدام وسيلة. والصدمة التي تهز كل الجسد، الصدمة عن اخواتنا واخواننا الذين يعيشون فظائع سنة، تقريبا إلى أن يقتلون برصاصة في الرأس من مسافة صفر. بالضبط مثل القصص التي سمعتها من الجدة، من الجد عن الأيام إياها لحفر الموت ومعسكرات الموت التي قضى فيها اقرباؤهم نحبهم. ومثلما في حينه، بالضبط مثلما في حينه، ليس هناك من يسمع. ليس هناك من يمد اليد. ليس هناك من يعانق في الليالي الكابوسية. مثلما في المحرقة. ولا يوجد هواء.

منذ 7 أكتوبر يخيل لي اننا تلقينا براهين أكثر مما ينبغي عمن هو العدو المتوحش الذي يوجد أمامنا في غزة. فانت بت تقول لنفسك، اكاد أكون رأيت كل شيء، سمعت كل شيء، النفس تدمي، تألم، لكن لعلها محصنة قليلا بعد سنة. عندما شرح الناطق العسكري دانييل هجاري بأن الصور من النفق قاسية، بات قاسيا عليك ان تصدق انه يمكن الموت من الداخل مرة أخرى. بل انك حتى تستخف قليلا بتحذيره. لكن الصور من النفق اعادت دفعة واحدة الاحاسيس المشتعلة من 6:29 في صباح ذاك السبت إياه وتثبت أن لا حد لهجماتهم.

هذا النفق بالكاد مناسب لعبور البشر. لا يمكن الوقوف فيه طويلا. لا يمكن الاستقامة. لا يمكن النوم. لا يوجد هواء. لا يمكن العيش. احتجاز ستة من بني البشر معا في مكان كهذا يعني تعذيبا متواصلا ومعاناة لا تنتهي، تجويعا، إهانة، مثابة كون آخر. ومع ذلك، فان نزعة البقاء لدى كرمل جات، عيدان يروشالمي، الموغ ساروسي، اوري دنينو، اليكس لوبانوف وهرش غولدبرغ – بولين بارك الله ذكراهم كانت قوية بحيث وقفت بفخار في وجه دون البشر ورفضت الاستسلام.

لعل هذه كانت وحدة المصير التي ربطت ستة قلوب وارواح الواحدة الى الأخرى وراكمت دائرة ذهبية من الحياة، الطاقة والأمل. النور الذي يدخل عبر الصدوع غير الموجودة في النفق يحاول أن يروي كيف بدت الدقائق الأخيرة التي فهم فيها ستة اخوتنا واخواتنا بانهم وصلوا نهاية طريقهم. كيف صارعوا آسريهم بما تبقى لهم من قوة، بفخار، وحاولوا التغلب على سجانيهم بلا أمل. بقع الدم التي لم تجف بعد في النفق تضرب القلب وتغلي الدم. هنا بات صعبا علي أن أرى من خلف الدموع. لم يعد ممكنا التفكير بالمخطوفين الآخرين الذين يذوون ببطء في ظروف مشابهة وغير طبيعية، لا يمكن الا نطلب منهم المغفرة على كل ثانية تمر لا تنجح فيها دولة إسرائيل في أن تنفذ معهم العقد الأساس وتعيدهم إلى الديار. كتبت هذا هنا في اليوم الذي قتل فيه ستة المخطوفين في مذبحة النفق وسأكرر: لا توجد صفقات جيدة في الجحيم.

دولة إسرائيل مسؤولة عن الحقيقة المغيظة التي لا يمكن فهمها في أن المخطوفين يوجدون في الأسر في غزة. هي مسؤولة على أن تجلبهم قبل كل شيء، قبل كل محور فيلادلفيا الذي أصبح فجأة صخرة وجودنا. بدون عودة المخطوفين، الفكرة الإسرائيلية التأسيسية، أساس دولة هرتسل وبن غوريون، اشكول، سديه، حاييم وايزمن وبيغن ورابين، تلك التي تميزنا عن باقي الشرق الأوسط – ستنهار. لن تكون قائمة من هناك. لم يعد يوجد هواء.