بايدن يصمت أمام شرور نتنياهو

بقلم: تسفي برئيل

نتان شيرانسكي طرح ذات يوم ملاحظة مفيدة ومدهشة. "في الديمقراطية أنت بحاجة إلى الشجاعة من أجل محاربة الشر. في العالم الحر أنت بحاجة إلى الشجاعة كي ترى الشر". شيرانسكي يعرف شيئا أو شيئين عن الديكتاتوريات وانظمة الشر، ويبدو أنه في مرحلة ما بين الظلام والنور التي إسرائيل عالقة فيها الآن، بين الديكتاتورية الرسمية وبين "الديمقراطية الشعبية" فإن المواطنين فيها بحاجة إلى الشجاعة الكبيرة من أجل "محاربة الشر" وليس فقط رؤيته.

عندما تصبح الشرطة ميليشيا خاصة لازعر ومجرم مدان، وعندما يخشى المحققون من المس بفساد الشرطة، وعندما ما يسمى بـ "وزير العدل" يركل جهاز القضاء، وعندما يصبح البرلمان الذي يتوقع أن يراقب نشاطات الحكومة مشابه للبرلمان في مصر وتركيا، فإن المواطنين والمهنيين الذين يريدون "محاربة الشر" يضعون انفسهم أمام خطر حقيقي.

الرئيس جورج بوش قال إن كتاب شيرانسكي بعنوان "حالة للديمقراطية" الذي قام بتأليفه هو ورون ديرمر أثر عليه بشكل كبير في تحديد مبادئ السياسة التي وجهته في الحرب في العراق. في الخطاب الذي القاه في 2005 بعد سنتين على غزو العراق قال بوش إن "العراق يحمل الآن آمال الحرية في منطقة حيوية في العالم. صعود الديمقراطية سيكون النصر المطلق ". بعد عدم العثور في العراق على أي ادلة على وجود سلاح الدمار الشامل، الذريعة للحرب،عرض بوش ترسيخ الديمقراطية في العراق وفي الشرق الأوسط بشكل عام كإستراتيجية تخدم المصالح الأمنية الأميركية.

حسب الرئيس الأميركي جو بايدن فإن حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان هي المبادئ الأساسية لسياسته الخارجية. فقد وعد بعدم بيع السعودية الاسلحة؛ ووجه للرئيس المصري الانتقاد عندما قال "لن يكون المزيد من الشيكات المفتوحة للسيسي"؛ وسمى الرئيس التركي بالديكتاتور ورفض الالتقاء معه لنصف سنة عندما انتخب للرئاسة. الديمقراطية بالنسبة للولايات المتحدة هي سلاح إستراتيجي.

رغم ذلك نتنياهو لم يتم شمله حتى الآن في قائمة الديكتاتوريين للإدارة الأميركية. انتقاد الولايات المتحدة موجه وبحذر فقط لـ "الوزراء المتطرفين" وكأن الأمر يتعلق باشخاص من الفضاء هبطوا هنا ولم يتم تعيينهم من قبل نتنياهو نفسه. التطرف الوطني، وضمن ذلك نوايا علنية لاحتلال الحرم والاستيطان في قطاع غزة وتدمير السلطة الفلسطينية، تقلق واشنطن بسبب الامكانية الانفجار الاقليمي المحتمل الذي يكمن فيه. لكن من خلال رؤية جو بايدن يظهر أنه يوجد في البلاد هنا عالمان متوازيان ومنفصلان ظاهريا. النتيجة هي أنه خاف من المس بالتهديد الإستراتيجي الذي ينطوي عليه انهيار الديمقراطية الليبرالية في إسرائيل واستبدالها بالأصولية القومية الدينية المتطرفة.

الولايات المتحدة تشاهد أمام ناظريها "الذخر الإستراتيجي لها" في الشرق الأوسط وهو يتعرض لفقدان الأهمية السريع والمدمر، وتقف مشلولة بالذات في مفترق الطرق الذي ما يزال فيه يمكنها انقاذ إسرائيل، وليس مجرد منع اقامة ديمقراطية أخرى يترأسها زعيم يعرض استقرار الشرق الأوسط للخطر. صفقة المخطوفين التي يبذل فيها بايدن جهده ووقته ليست مجرد "قصة إنسانية" لانقاذ حياة الناس. فقد كان يجب أن توضح لبايدن بأنه يترأس دولة إسرائيل شخص بالنسبة له حياة مواطنيه يساوون قشرة الثوم. هو يجسد التناقض الصارخ بين قيم وتقاليد الولايات المتحدة ومبادئ سياسة رئيسها الخارجية وبين الانظمة الظلامية التي عملت الولايات المتحدة وتعمل ضدها.

إسرائيل مدينة بشكل كبير لجو بايدن بالدعم العسكري والسياسي، وحاملة الطائرات وآلاف القذائف ومليارات الدولارات التي أغدقت عليها، ولكنها تريد أن تحاسبه لأنه "يرى الشر". هو يمكنه أن يكون حارس العتبة، لكنه لا ينقذها من القدم الموجودة على عنق ديمقراطيتها.