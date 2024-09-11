بايدن يصمت أمام شرور نتنياهو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: تسفي برئيل
نتان شيرانسكي طرح ذات يوم ملاحظة مفيدة ومدهشة. "في الديمقراطية أنت بحاجة إلى الشجاعة من أجل محاربة الشر. في العالم الحر أنت بحاجة إلى الشجاعة كي ترى الشر". شيرانسكي يعرف شيئا أو شيئين عن الديكتاتوريات وانظمة الشر، ويبدو أنه في مرحلة ما بين الظلام والنور التي إسرائيل عالقة فيها الآن، بين الديكتاتورية الرسمية وبين "الديمقراطية الشعبية" فإن المواطنين فيها بحاجة إلى الشجاعة الكبيرة من أجل "محاربة الشر" وليس فقط رؤيته.
عندما تصبح الشرطة ميليشيا خاصة لازعر ومجرم مدان، وعندما يخشى المحققون من المس بفساد الشرطة، وعندما ما يسمى بـ "وزير العدل" يركل جهاز القضاء، وعندما يصبح البرلمان الذي يتوقع أن يراقب نشاطات الحكومة مشابه للبرلمان في مصر وتركيا، فإن المواطنين والمهنيين الذين يريدون "محاربة الشر" يضعون انفسهم أمام خطر حقيقي.
الرئيس جورج بوش قال إن كتاب شيرانسكي بعنوان "حالة للديمقراطية" الذي قام بتأليفه هو ورون ديرمر أثر عليه بشكل كبير في تحديد مبادئ السياسة التي وجهته في الحرب في العراق. في الخطاب الذي القاه في 2005 بعد سنتين على غزو العراق قال بوش إن "العراق يحمل الآن آمال الحرية في منطقة حيوية في العالم. صعود الديمقراطية سيكون النصر المطلق ". بعد عدم العثور في العراق على أي ادلة على وجود سلاح الدمار الشامل، الذريعة للحرب،عرض بوش ترسيخ الديمقراطية في العراق وفي الشرق الأوسط بشكل عام كإستراتيجية تخدم المصالح الأمنية الأميركية.
حسب الرئيس الأميركي جو بايدن فإن حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان هي المبادئ الأساسية لسياسته الخارجية. فقد وعد بعدم بيع السعودية الاسلحة؛ ووجه للرئيس المصري الانتقاد عندما قال "لن يكون المزيد من الشيكات المفتوحة للسيسي"؛ وسمى الرئيس التركي بالديكتاتور ورفض الالتقاء معه لنصف سنة عندما انتخب للرئاسة. الديمقراطية بالنسبة للولايات المتحدة هي سلاح إستراتيجي.
رغم ذلك نتنياهو لم يتم شمله حتى الآن في قائمة الديكتاتوريين للإدارة الأميركية. انتقاد الولايات المتحدة موجه وبحذر فقط لـ "الوزراء المتطرفين" وكأن الأمر يتعلق باشخاص من الفضاء هبطوا هنا ولم يتم تعيينهم من قبل نتنياهو نفسه. التطرف الوطني، وضمن ذلك نوايا علنية لاحتلال الحرم والاستيطان في قطاع غزة وتدمير السلطة الفلسطينية، تقلق واشنطن بسبب الامكانية الانفجار الاقليمي المحتمل الذي يكمن فيه. لكن من خلال رؤية جو بايدن يظهر أنه يوجد في البلاد هنا عالمان متوازيان ومنفصلان ظاهريا. النتيجة هي أنه خاف من المس بالتهديد الإستراتيجي الذي ينطوي عليه انهيار الديمقراطية الليبرالية في إسرائيل واستبدالها بالأصولية القومية الدينية المتطرفة.
الولايات المتحدة تشاهد أمام ناظريها "الذخر الإستراتيجي لها" في الشرق الأوسط وهو يتعرض لفقدان الأهمية السريع والمدمر، وتقف مشلولة بالذات في مفترق الطرق الذي ما يزال فيه يمكنها انقاذ إسرائيل، وليس مجرد منع اقامة ديمقراطية أخرى يترأسها زعيم يعرض استقرار الشرق الأوسط للخطر. صفقة المخطوفين التي يبذل فيها بايدن جهده ووقته ليست مجرد "قصة إنسانية" لانقاذ حياة الناس. فقد كان يجب أن توضح لبايدن بأنه يترأس دولة إسرائيل شخص بالنسبة له حياة مواطنيه يساوون قشرة الثوم. هو يجسد التناقض الصارخ بين قيم وتقاليد الولايات المتحدة ومبادئ سياسة رئيسها الخارجية وبين الانظمة الظلامية التي عملت الولايات المتحدة وتعمل ضدها.
إسرائيل مدينة بشكل كبير لجو بايدن بالدعم العسكري والسياسي، وحاملة الطائرات وآلاف القذائف ومليارات الدولارات التي أغدقت عليها، ولكنها تريد أن تحاسبه لأنه "يرى الشر". هو يمكنه أن يكون حارس العتبة، لكنه لا ينقذها من القدم الموجودة على عنق ديمقراطيتها.
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