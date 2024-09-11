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بعد تفوقها عليه في المناظرة.. الحماسة تأخذ هاريس وتتحدى ترامب بجولة ثانية

9/11/2024 3:15:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الولايات المتحدة - تحدت المترشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس منافسها الجمهوري دونالد ترامب بخوض مناظرة تلفزيونية ثانية بعد التي جرت بينهما مساء أول من أمس، في حين اتهم ترامب مذيعي المحاورة بالتحيز.
وقالت حملة هاريس في بيان انتقدت فيه أداء الرئيس السابق "إن نائبة الرئيس مستعدة لمناظرة ثانية، هل دونالد ترامب مستعد؟".
وقد وضعت نائبة الرئيس منافسها الجمهوري في موقف دفاعي متواصل خلال مناظرة رئاسية محتدمة بسلسلة من الهجمات فيما يتعلق بالإجهاض، ومدى ملاءمته للمنصب ومشاكله القانونية العديدة.
وقد سعى الاثنان إلى اقتناص لحظة لإقناع الناخبين بالتصويت لهما بانتخابات متقاربة، وبدا أن هاريس (59 عاما) المدعية العامة السابقة أزعجت ترامب (78 عاما) مرارا ما دفع الرئيس السابق الذي بدا عليه الغضب بوضوح إلى تقديم سلسلة من الردود التي وصفت بـ"الأكاذيب".
وفي مرحلة ما، تطرقت هاريس إلى التجمعات الانتخابية لترامب واستفزته بقولها إن الناس غالبا ما يغادرون مبكرا "بسبب الإرهاق والملل".
ورد ترامب، الذي شعر بالإحباط من حجم حشود هاريس، قائلا "حشودنا هي الأكبر والأكثر روعة في تاريخ السياسة". ثم تحول إلى ادعاء غير مؤكد بأن المهاجرين من هاييتي في سبرينغفيلد بولاية أوهايو "يأكلون الحيوانات الأليفة" للسكان.
وتجادل المترشحان حول قضايا مثل الهجرة والسياسة الخارجية والرعاية الصحية، لكن المناظرة لم تتضمن الكثير من التفاصيل السياسية المحددة.
كما اتهمت هاريس ترامب بمحاباة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقالت "أنت لن تكون سوى لقمة سائغة" لبوتين، مؤكّدة أنّه لو كان ترامب رئيسا اليوم "لكان بوتين يجلس حاليا في كييف، ولكانت أنظاره متّجهة نحو بقية أوروبا، بدءا من بولندا".
من جهته، شن ترامب هجوما لاذعا على سياسات الديمقراطيين الاقتصادية مركزا على التضخم والسماح بدخول المهاجرين.
وقالت المترشحة الديمقراطية إن ترامب "ليس لديه خطة من أجلكم، عندما تنظرون لخطته الاقتصادية، فكلها تكمن في خفض الضرائب بالنسبة للناس الأغنى".
ونجح نهج هاريس في توجيه التركيز إلى ترامب ليشعر حلفاؤها بالابتهاج، ويعترف بعض الجمهوريين بالتحديات التي يواجهها ترامب.
وقال مارك شورت الذي شغل منصب كبير موظفي مايك بنس نائب ترامب السابق "أضاع ترامب فرصة تحويل التركيز إلى سياسات بايدن وهاريس بشأن الاقتصاد والحدود، وبدلا من ذلك وقع في فخها وتشتت تركيزه بين إنكار نتيجة الانتخابات السابقة ومسألة المهاجرين الذين يأكلون حيواناتنا الأليفة".
وفي إشارة إلى الثقة في نتيجة المناظرة، تحدت حملة هاريس ترامب على الفور لتنظيم مناظرة ثانية.
ورغم أن ترامب أعتبر المناظرة التي خاضها أفضل مناظرة له على الإطلاق، عبّر أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي عن أسفهم بشأن أدائه فيها.
وقالوا إن هاريس وطوال المناظرة، بدت وكأنها تستهدف نقاط ضعف ترامب الشخصية، مثل حجم تجمعاته الانتخابية وثروته الشخصية.
وحسب ما ذكر موقع "ذا هيل" الأميركي فإن بعض الجمهوريين اعتبروا أن هاريس نجحت في استفزاز ترامب، خلال المناظرة التي استمرت أكثر من 90 دقيقة، مما أثر على أدائه وجعله أقل فعالية مما كان متوقعا.
وقال أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين لـ"ذا هيل": "أنا حزين للغاية. لقد كانت تعرف بالضبط أين تتدخل لتزعج ترامب. الأمر مخيب للآمال بشكل عام لأنه لم يكن أكثر هدوءا مثل المناظرة الأولى".
وتابع: "الطريق أصبح ضيقا للغاية، وهذا ليس جيدا". وذكر عضو آخر أن "العديد" من المشاركين في مؤتمر الحزب الجمهوري شعروا "بخيبة أمل" لأن ترامب لم يتمكن من البقاء على الخط طوال المناظرة.
وأضاف: "إن هاريس تتحدث إلينا مثل الأطفال الصغار ولكنها تقوم بعمل جيد في استفزازه. إنه على حق في السياسة ولكنه لا يستطيع الالتزام بالموضوع".
كما أوضح عضو جمهوري ثالث في مجلس النواب: "لقد ضاعت الكثير من الفرص حتى الآن. الأمر ليس مدمرا - لكنه ليس جيدا".
في المقابل، رد ترامب قائلا إنه قدم أداء قويا، وأشار إلى أنه كان يواجه 3 جهات، معبّرا عن عدم يقينه بشأن إجراء مناظرة ثانية، متهما مذيعي شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية اللذين أدارا الحوار بالتحيّز ضدّه.
وما زالت هاريس ومنافسها ترامب بعد المناظرة متقاربين في نتائج استطلاعات الرأي على مستوى البلاد وفي الولايات المتأرجحة، قبل أيام من بدء التصويت عبر البريد أو التصويت المبكر حضوريا في عدة ولايات مهمة. وقال المحلل الإستراتيجي الجمهوري ليام دونوفان إنه في حين تقدمت هاريس على ترامب في بعض النقاط، فشل الأخير "إلى حد كبير" في أن يحملها وزر سياسات الرئيس جو بايدن التي لا تحظى بشعبية.
وأضاف دونوفان "لا يجدر بنا أن نتوقع أن يكون لهذا النقاش تأثير فوري في استطلاعات الرأي، لكنه سيعزز بالتأكيد الروح المعنوية للديمقراطيين في وقت يشعرون فيه بالقلق".-(وكالات)

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