بعد تفوقها عليه في المناظرة.. الحماسة تأخذ هاريس وتتحدى ترامب بجولة ثانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الولايات المتحدة - تحدت المترشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس منافسها الجمهوري دونالد ترامب
بخوض مناظرة تلفزيونية ثانية بعد التي جرت بينهما مساء أول من أمس، في حين اتهم ترامب مذيعي المحاورة بالتحيز.
وقالت حملة هاريس في بيان انتقدت فيه أداء الرئيس السابق "إن نائبة الرئيس مستعدة لمناظرة ثانية، هل دونالد ترامب مستعد؟".
وقد وضعت نائبة الرئيس منافسها الجمهوري في موقف دفاعي متواصل خلال مناظرة رئاسية محتدمة بسلسلة من الهجمات فيما يتعلق بالإجهاض، ومدى ملاءمته للمنصب ومشاكله القانونية العديدة.
وقد سعى الاثنان إلى اقتناص لحظة لإقناع الناخبين بالتصويت لهما بانتخابات متقاربة، وبدا أن هاريس (59 عاما) المدعية العامة السابقة أزعجت ترامب (78 عاما) مرارا ما دفع الرئيس السابق الذي بدا عليه الغضب بوضوح إلى تقديم سلسلة من الردود التي وصفت بـ"الأكاذيب".
وفي مرحلة ما، تطرقت هاريس إلى التجمعات الانتخابية لترامب واستفزته بقولها إن الناس غالبا ما يغادرون مبكرا "بسبب الإرهاق والملل".
ورد ترامب، الذي شعر بالإحباط من حجم حشود هاريس، قائلا "حشودنا هي الأكبر والأكثر روعة في تاريخ السياسة". ثم تحول إلى ادعاء غير مؤكد بأن المهاجرين من هاييتي في سبرينغفيلد بولاية أوهايو "يأكلون الحيوانات الأليفة" للسكان.
وتجادل المترشحان حول قضايا مثل الهجرة والسياسة الخارجية والرعاية الصحية، لكن المناظرة لم تتضمن الكثير من التفاصيل السياسية المحددة.
كما اتهمت هاريس ترامب بمحاباة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقالت "أنت لن تكون سوى لقمة سائغة" لبوتين، مؤكّدة أنّه لو كان ترامب رئيسا اليوم "لكان بوتين يجلس حاليا في كييف، ولكانت أنظاره متّجهة نحو بقية أوروبا، بدءا من بولندا".
من جهته، شن ترامب هجوما لاذعا على سياسات الديمقراطيين الاقتصادية مركزا على التضخم والسماح بدخول المهاجرين.
وقالت المترشحة الديمقراطية إن ترامب "ليس لديه خطة من أجلكم، عندما تنظرون لخطته الاقتصادية، فكلها تكمن في خفض الضرائب بالنسبة للناس الأغنى".
ونجح نهج هاريس في توجيه التركيز إلى ترامب ليشعر حلفاؤها بالابتهاج، ويعترف بعض الجمهوريين بالتحديات التي يواجهها ترامب.
وقال مارك شورت الذي شغل منصب كبير موظفي مايك بنس نائب ترامب السابق "أضاع ترامب فرصة تحويل التركيز إلى سياسات بايدن وهاريس بشأن الاقتصاد والحدود، وبدلا من ذلك وقع في فخها وتشتت تركيزه بين إنكار نتيجة الانتخابات السابقة ومسألة المهاجرين الذين يأكلون حيواناتنا الأليفة".
وفي إشارة إلى الثقة في نتيجة المناظرة، تحدت حملة هاريس ترامب على الفور لتنظيم مناظرة ثانية.
ورغم أن ترامب أعتبر المناظرة التي خاضها أفضل مناظرة له على الإطلاق، عبّر أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي عن أسفهم بشأن أدائه فيها.
وقالوا إن هاريس وطوال المناظرة، بدت وكأنها تستهدف نقاط ضعف ترامب الشخصية، مثل حجم تجمعاته الانتخابية وثروته الشخصية.
وحسب ما ذكر موقع "ذا هيل" الأميركي فإن بعض الجمهوريين اعتبروا أن هاريس نجحت في استفزاز ترامب، خلال المناظرة التي استمرت أكثر من 90 دقيقة، مما أثر على أدائه وجعله أقل فعالية مما كان متوقعا.
وقال أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين لـ"ذا هيل": "أنا حزين للغاية. لقد كانت تعرف بالضبط أين تتدخل لتزعج ترامب. الأمر مخيب للآمال بشكل عام لأنه لم يكن أكثر هدوءا مثل المناظرة الأولى".
وتابع: "الطريق أصبح ضيقا للغاية، وهذا ليس جيدا". وذكر عضو آخر أن "العديد" من المشاركين في مؤتمر الحزب الجمهوري شعروا "بخيبة أمل" لأن ترامب لم يتمكن من البقاء على الخط طوال المناظرة.
وأضاف: "إن هاريس تتحدث إلينا مثل الأطفال الصغار ولكنها تقوم بعمل جيد في استفزازه. إنه على حق في السياسة ولكنه لا يستطيع الالتزام بالموضوع".
كما أوضح عضو جمهوري ثالث في مجلس النواب: "لقد ضاعت الكثير من الفرص حتى الآن. الأمر ليس مدمرا - لكنه ليس جيدا".
في المقابل، رد ترامب قائلا إنه قدم أداء قويا، وأشار إلى أنه كان يواجه 3 جهات، معبّرا عن عدم يقينه بشأن إجراء مناظرة ثانية، متهما مذيعي شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية اللذين أدارا الحوار بالتحيّز ضدّه.
وما زالت هاريس ومنافسها ترامب بعد المناظرة متقاربين في نتائج استطلاعات الرأي على مستوى البلاد وفي الولايات المتأرجحة، قبل أيام من بدء التصويت عبر البريد أو التصويت المبكر حضوريا في عدة ولايات مهمة. وقال المحلل الإستراتيجي الجمهوري ليام دونوفان إنه في حين تقدمت هاريس على ترامب في بعض النقاط، فشل الأخير "إلى حد كبير" في أن يحملها وزر سياسات الرئيس جو بايدن التي لا تحظى بشعبية.
وأضاف دونوفان "لا يجدر بنا أن نتوقع أن يكون لهذا النقاش تأثير فوري في استطلاعات الرأي، لكنه سيعزز بالتأكيد الروح المعنوية للديمقراطيين في وقت يشعرون فيه بالقلق".-(وكالات)
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