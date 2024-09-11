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الاحتلال يخطط لضم شمال غزة وتهجير سكانه بعد فشل احتلال كامل القطاع

9/11/2024 3:15:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- يخطط الساسة الصهاينة لضم شمال قطاع غزة للكيان المُحتل، باعتباره جزءاً من المرحلة الجديدة المقبلة من حرب الإبادة الجماعية، وذلك بعد فشل خطتهم باحتلال كامل القطاع، نظير صمود الشعب الفلسطيني وثبات صلابة المقاومة في مواجهة عدوانه الهمجي.
وارتأت حكومة "بنيامين نتنياهو" اليمينية المتطرفة الاستعداد للدخول في مرحلة جديدة من حرب الإبادة على غزة، والتي تشمل الاستيطان وضم شمال قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد عدوان الاحتلال في الضفة الغربية، والذي استمر أمس عبر قصف كثيف لمدنها وارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
فقد ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أمس أن خمسة فلسطينيين ارتقوا شهداء في قصف جوي للاحتلال استهدفهم في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.
وجددت قوات الاحتلال اقتحامها لطولكرم شمالي الضفة الغربية، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين وتسجيل 10 إصابات برصاص قوات الاحتلال في المنطقة.
وفي غزة واصل جيش الاحتلال قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، وارتكب عدة مجازر جديدة بقصفه مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع، خلفت عشرات الشهداء والجرحى.
وتحاول حكومة الاحتلال، وفق صحيفة "هآرتس" بالكيان المُحتل، بسط سيطرتها على شمال قطاع غزة وصولاً حتى ممر "نتساريم"، الذي أقامه الاحتلال وسط القطاع ويفصل شماله عن جنوبه، تمهيداً لإعداد المنطقة تدريجياً للاستيطان والضم للكيان المُحتل.
ويؤدي تنفيذ مخطط الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين الذين بقوا في شمال غزة من المنطقة، وإخلائها بالكامل من سكانها، بما يحقق "حلم" نتنياهو بتوسيع أراضي الكيان الصهيوني على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ويعتمد مدى تغول الاحتلال في مخططه التهجيري التوسعي على درجة المعارضة الدولية التي ستنشأ بعد اتخاذ تلك الخطوات، وفق "هآرتس"، التي لفتت إلى أن الشروع بتنفيذ المخطط بدأ بإعلان صدر في 28 آب (أغسطس) الماضي حول تعيين العميد المتطرف "إلعاد غورين" رئيساً لما يسمى "الجهود الإنسانية المدنية" في قطاع غزة ضمن وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال، بدلا من المنظمات الدولية.
ويخطط الاحتلال من وراء السيطرة على دخول المساعدات للقطاع لأن يتاح له فرصة إنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة دفعة واحدة وإلى الأبد، والتي يعتبرها اليمين الصهيوني مشروعاً مناهضا للصهيونية.
ويبدد ذلك المخطط أي آمال لتنشيط جهود استئناف مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تعنت الاحتلال، وتبني الإدارة الأميركية لنفس الرواية الصهيونية، باتهام حركة "حماس" بعرقلة التوصل لاتفاق، بما جعل الطريق مسدوداً.
وجدد منسق اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، "جون كيربي"، أمس اتهامه لحركة "حماس" بأنها "العقبة الرئيسة" أمام التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وأنها "غيرت بعض شروطها بشأن وقف إطلاق النار"، بدون أن يستبعد متابعة الجهود للتوصل لاتفاق "حتى في ظل التعديلات الجديدة"، وفق قوله.
ويتغاضى "كيربي"، مع أقرانه من المسؤولين الأميركيين، رفض "نتنياهو" مؤخراً الوساطة المصرية، وانتقاد الوسيط القطري، بالإضافة إلى تمسكه بشرط بقاء جيش الاحتلال عند محوري "فيلادلفيا" و"نتساريم" ومعبر رفح، تحت مزاعم ضرورته لأمن الكيان المُحتل، وهو الأمر الذي يُجابه بمناهضة فلسطينية ومصرية مطلقة.
في حين جددت عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية بغزة اتهامها "لنتنياهو" بعرقلة صفقة إعادة الأسرى من غزة، واعتبرت أن النصر الوحيد في الحرب هو عودة جميع الأسرى إلى ديارهم.
ولم يصدر أي توضيح بشأن التصريحات الأميركية حول ما وصفته واشنطن بالمطالب الجديدة، إلا أن حركة "حماس" أكدت خلال جميع مراحل التفاوض أن مطالبها ثابتة وتتعلق بوقف حرب الإبادة على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من القطاع، وعودة النازحين، وصفقة تبادل عادلة للأسرى.
وقد حذرت حركة "حماس"، في وقت سابق، من أن "نتنياهو" يُفشل التوصل لاتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة وتبادل الأسرى عبر التشبث بالبقاء في محور فيلادلفيا الحدودي بين القطاع ومصر.
ونفت الحركة الحاجة إلى مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، وأكدت أن المطلوب الآن هو الضغط على "نتنياهو" وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه خلال المفاوضات السابقة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد عدوان الاحتلال في الضفة الغربية، مما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين نتيجة قصف جوي كثيف نفذته طائرات الاحتلال الحربية ضد مجموعة من الفلسطينيين قرب أحد المساجد في مدينة طوباس.
وقامت قوات الاحتلال بمحاصرة مستشفى "طوباس التركي" الحكومي في الأطراف الشمالية للمدينة، حيث أغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفى، كما عززت وجودها العسكري في محيط المدينة، ما أدى إلى تصاعد حالة التوتر بين الأهالي.
في حين تزداد جرائم وانتهاكات الاحتلال في مختلف أحياء وبلدات محافظة القدس، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مما أدى لاستشهاد 68 فلسطينياً واعتقال 1711 فلسطينياً، بينما اقتحم أكثر قرابة 47 ألف مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك، وفق وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس.
من جانبها، أكدت حركة "حماس"، أن "عمليات الاحتلال وعدوانه المتواصل، لن تنجح في تنفيذ مطامعه الخبيثة ومخططه بتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية واستمرار مخطط الضم والتوسع الاستيطاني، وذلك أمام صمود الشعب الفلسطيني وثباته والذي سيُفشل كل تلك المؤامرات".
ودعت "أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لتصعيد المواجهة ومقارعة الاحتلال، وتوسيع حالة الغضب المتقدة منذ بدء معركة طوفان الأقصى"، لافتة إلى أن "الضفة ستبقى الشوكة في حلق المحتل، وستحرم الاحتلال ومستوطنيه الأمن والاستقرار، مهما كلف ذلك من ثمن وتضحيات"، وفق ما ورد في بيانها.

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