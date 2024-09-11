الأونروا: 530 ألف طفل في غزة تلقوا لقاح شلل الأطفال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن طواقمها الطبية قامت بإعطاء لقاح شلل الأطفال لحوالي 530 ألف طفل في قطاع غزة حتى الآن.
وأشارت الوكالة الأممية، في منشور لها على منصة (إكس)، اليوم الأربعاء، إلى أن طواقمها الطبية تعمل على مدار الساعة "رغم التحديات" للوصول إلى جميع الأطفال تحت سن 10 سنوات في غزة وإعطائهم اللقاح.
و أعلنت الأونروا أمس أن قوات الاحتلال قامت بتوقيف قافلة تحمل طواقم طبية تابعة للأمم المتحدة، كانت متجهة إلى شمال القطاع لمدة 8 ساعات.--(بترا)
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