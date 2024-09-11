الأونروا: 530 ألف طفل في غزة تلقوا لقاح شلل الأطفال



وأشارت الوكالة الأممية، في منشور لها على منصة (إكس)، اليوم الأربعاء، إلى أن طواقمها الطبية تعمل على مدار الساعة "رغم التحديات" للوصول إلى جميع الأطفال تحت سن 10 سنوات في غزة وإعطائهم اللقاح.



و أعلنت الأونروا أمس أن قوات الاحتلال قامت بتوقيف قافلة تحمل طواقم طبية تابعة للأمم المتحدة، كانت متجهة إلى شمال القطاع لمدة 8 ساعات.--(بترا)