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الأونروا: 530 ألف طفل في غزة تلقوا لقاح شلل الأطفال

9/11/2024 3:15:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن طواقمها الطبية قامت بإعطاء لقاح شلل الأطفال لحوالي 530 ألف طفل في قطاع غزة حتى الآن.


وأشارت الوكالة الأممية، في منشور لها على منصة (إكس)، اليوم الأربعاء، إلى أن طواقمها الطبية تعمل على مدار الساعة "رغم التحديات" للوصول إلى جميع الأطفال تحت سن 10 سنوات في غزة وإعطائهم اللقاح.


و أعلنت الأونروا أمس أن قوات الاحتلال قامت بتوقيف قافلة تحمل طواقم طبية تابعة للأمم المتحدة، كانت متجهة إلى شمال القطاع لمدة 8 ساعات.--(بترا)

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