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لماذا الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة حرب غربية على الشعب الفلسطيني‏

9/11/2024 3:15:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة جوزيف مسعد‏* - (ميدل إيست آي) 30/8/2024
‏‏تشترك الدول الغربية وإسرائيل في نفس قيم الاستعمار الاستيطاني والعنصرية والتفوقية البيضاء والإبادة الجماعية - وكلها أدوات إمبريالية لحماية مصالحها.‏
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‏حرب الإبادة الجماعية التي تُشن حالياً ضد الشعب ‏‏الفلسطيني‏‏ لا تشنها ‏‏إسرائيل‏‏ وحدها.‏ ‏إنها إبادة جماعية غربية، ترتكبها ‏‏الولايات المتحدة‏،‏ والمملكة ‏‏المتحدة،‏‏ ‏‏وفرنسا‏‏ ‏‏وألمانيا‏‏ وبقية دول ‏‏الاتحاد الأوروبي‏‏ ‏‏وحلف شمال الأطلسي‏‏.‏
وليست حقيقة تأسيس إسرائيل كموقع إمبريالي غربي لضمان سيطرة الدول الغربية ونهبها للعالم العربي بالخبر الجديد. ومع ذلك، يشعر الكثيرون اليوم بالارتباك إزاء دعم الغرب الهائل للإبادة الجماعية الإسرائيلية، معتقدين على ما يبدو أن المذبحة الغربية للفلسطينيين لم تبدأ إلا بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر).‏
‏في الواقع، بدأ الجهد العسكري والسياسي لتأسيس إسرائيل كمحطة عسكرية غربية في العام 1917، عندما أصدرت بريطانيا "وعد بلفور" بدعم من القوى الاستعمارية والإمبريالية الأخرى.‏ ومنذ ذلك الحين، لم تهدأ الحرب الإمبريالية والعنصرية الغربية ضد الشعب الفلسطيني.‏
‏في العالم العربي، لطالما نظر معظم المثقفين المناهضين للإمبريالية إلى إسرائيل على أنها محطة إمبريالية غربية مزروعة في قلب المنطقة.‏ وعلى النقيض من ذلك، تنظر النخب العربية اليوم، الموالية للإمبريالية والتكنوقراطية العربية التي تدير المنظمات غير الحكومية المحلية الممولة من الغرب إلى إسرائيل على أنها منفصلة عن الغرب، ولو أنها ترتبط به. وهم يؤكدون أن ‏‏لوبيها‏‏ يتمتع بقدر هائل من النفوذ في العواصم الغربية، التي يُزعم أنه تسلل إليها واخترقها.‏ وقد أعربت هذه النخب عن صدمتها من الدعم الغربي الأخير للإبادة الجماعية في إسرائيل، لأنها كانت تثق بأن الغرب يدافع عن "حقوق الإنسان".‏
وفي ترديد للدعاية الليبرالية الغربية، غالبًا ما تسيء هذه النخب تقديم الالتزام الغربي بحقوق الإنسان، فتقدمه على أنه "عالمي" بدلاً من كونه مُقتصرًا على الأوروبيين البيض والأميركيين فقط.‏
‏أما الاستثناءات من السكان غير البيض، فهي تتعلق بأولئك الذين يعتبرون ضحايا لـ"أعداء" معلنين للغرب. عند ذلك فقط يستحقون تعاطف الليبراليين الأوروبيين والأميركيين البيض -وفقط طالما كانت المصالح الغربية تتطلب ذلك، حتى يتم نبذهم ونسيانهم، مثلما حدث مع شعوب ‏‏العراق‏‏ ‏‏وسورية‏ ‏‏وليبيا‏‏، من بين آخرين.‏
وبما أن الفلسطينيين لا يستوفون هذا المعيار العنصري والإمبريالي الغربي، فقد دعم الغرب ذبحهم لأكثر من ‏‏سبعة عقود‏‏.‏
‏ومنذ العام 1948، زود الغرب إسرائيل بشكل متواصل وبلا كلل بجميع ‏‏أنواع الأسلحة‏‏ اللازمة للقضاء على الفلسطينيين، وسرقة واستعمار أراضيهم، وطردهم مباشرة، وقهر السكان الباقين وقمعهم من خلال إخضاعهم لنظام فصل عنصري تديره الدولة الإسرائيلية، والمذابح التي تفوض بتنفيذها المستعمرين اليهود في المستعمرات.‏ وفي الوقت نفسه، وفر الغرب غطاء قانونياً ودبلوماسياً لحماية إسرائيل من الازدراء الدولي (من الدول غير الغربية).
‏محطة إمبريالية‏
‏منذ إنشائها في العام 1948، عُهد إلى إسرائيل بالمساعدة في حماية قناة السويس، وكذلك نفط الشرق الأوسط، لصالح الولايات ‏‏المتحدة‏‏ ‏‏وبريطانيا‏‏ ‏‏وفرنسا‏‏.‏ وبدأت مقترحات إنشاء دولة يهودية صهيونية في فلسطين لخدمة المصالح الإمبريالية في وقت مبكر هو العام 1859، عند بداية بناء قناة السويس. وقد اعتبرها الصهاينة المسيحيون واليهود والضباط الإمبرياليون من بريطانيا وفرنسا محطة إمبريالية دائمة لحماية طريق التجارة ضد المقاومة المحلية المحتملة لحكمهم أو التهديدات القادمة من الإمبراطوريات المنافسة.‏
‏قدم موسيس هيس، وهو يهودي فرنسي ألماني من الصهاينة الأوائل، هذه ‏‏الحجة‏‏ في كتابه ‏‏"روما والقدس‏‏"، 1862، فكتب: "هل ما زلتَ تشك في أن فرنسا ستساعد اليهود على تأسيس مستعمرات قد تمتد من السويس إلى القدس ومن ضفاف نهر الأردن إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط؟‏".
‏الشيء نفسه قدمه مؤسس "المنظمة الصهيونية"، ‏‏تيودور هرتزل‏‏، عندما سافر إلى مصر في العام 1903 للتفاوض مع ‏‏اللورد كرومر‏‏ من أجل ‏‏الاستعمار‏‏ اليهودي للمنطقة الواقعة بين النيل وقناة السويس.‏
‏وبعد أكثر من عقد من الزمان لاحقًا، شدد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد لويد جورج، على أن السيطرة البريطانية على فلسطين ضرورية استراتيجياً للدفاع عن قناة السويس. وكانت هذه نقطة سبق أن أكد ‏‏عليها جوزيف تشامبرلين‏‏، وزير المستعمرات البريطاني الصهيوني المسيحي، لهرتزل عندما عرض عليه سيناء والعريش للاستعمار اليهودي.‏
‏وفي حين كان البريطانيون هم الذين رعوا استعمار فلسطين، كانت "عصبة الأمم" التي يسيطر عليها الغرب هي التي عهدت إلى بريطانيا بهذه المهمة الغربية الخبيثة في العام 1922.‏ كما كانت الأمم المتحدة، الوليدة الرسمية للعصبة، هي التي شرعنت أيضًا سرقة المستعمرين اليهود للأراضي الفلسطينية من خلال قرار التقسيم الذي صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، ثم اعترفت بالمستعمرة الاستيطانية الإسرائيلية بعد إنشائها.‏
‏كمحطة إمبريالية، قامت إسرائيل بغزو ‏‏مصر‏‏ في العام 1956 لتسهيل الاستيلاء العسكري البريطاني والفرنسي على القناة بعد أن قام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بتأميمها.‏ ثم، بعد أن أصبحت امتدادًا إقليميًا حقيقيًا للولايات المتحدة في العام 1967، عُهد إلى إسرائيل بحماية ما تعتبره الولايات المتحدة أحلافًا موالية لها وضمان بقائها في السلطة.
‏وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي وأحداث 9/11، ظلت إسرائيل محطة إمبريالية مهمة، وأصبحت شريكاً رئيسياً في التحالف الأميركي في المنطقة. وتم تكليفها بمهمة درء أي أعداء جدد تستحضرهم الإمبراطورية الأميركية في المنطقة والعالم.‏
التواطؤ الغربي‏
‏في الوقت الذي يشهد فيه العالم إبادة جماعية على الهواء مباشرة ضد الشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول (أكتوبر)، لم يكن أمام الحكومات الغربية خيار سوى دعم الإبادة الجماعية علنًا بكل طريقة ممكنة -عسكرياً ومالياً- وكذلك بالدعاية الرسمية الحرفية التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية الرئيسية العنصرية والمؤيدة للإمبريالية.‏
‏وللمساعدة في جهود إسرائيل، أطلقت الحكومات الغربية أيضًا تدابير شرطية قمعية صارمة ضد المواطنين الغربيين الذين يتكرّمون بدعم الفلسطينيين.‏
وسارع المجرمون البريطانيون، الذين قادوا القطيع تاريخياً في جهد تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتشريدهم، إلى إرسال ‏‏الأسلحة والقوات‏‏ في 8 تشرين الأول (أكتوبر) لمساعدة المستعمرة الاستيطانية التي أنشأوها، وكرسوا قواعدهم العسكرية في المنطقة للدفاع عن إسرائيل.‏
‏ومنذ ذلك الحين، صوتوا لحماية إسرائيل من الإدانة في الأمم المتحدة، وضغطوا على "‏‏المحكمة الجنائية الدولية"‏‏ لحملها على عدم توجيه اتهام إلى القادة المجرمين في إسرائيل بسبب فظائعهم، وعارضوا تحقيق "محكمة العدل الدولية" في ‏‏جرائم الاحتلال‏‏ الإسرائيلي ‏‏والإبادة الجماعية‏‏، وأطلقوا العنان لأجهزتهم الشرطية ‏‏لمضايقة‏‏ النشطاء البريطانيين الذين يدافعون عن الفلسطينيين، وأطلقوا حملة دعائية كبيرة، بمساعدة هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) لدعم الجرائم الإسرائيلية. وأسهمت ‏‏الجامعات البريطانية‏‏ في هذا الجهد المؤيد للإبادة الجماعية من خلال سن تدابير قمعية ضد طلابها.‏
كما أرسل الفرنسيون، الذين وصلت ‏‏عنصرية الدولة‏‏ ضد العرب والمسلمين عندهم إلى مستويات مروعة في العقدين الماضيين، ‏‏سفنًا‏‏ وأسلحة وأفرادًا لمساعدة إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية، وأمروا القواعد العسكرية الفرنسية في المنطقة بالدفاع عن إسرائيل.‏
‏كما قدمت فرنسا الحماية لإسرائيل في الأمم المتحدة، ‏‏وبررت‏‏ الاحتلال الإسرائيلي أمام "محكمة العدل الدولية"، ونشرت الدعاية المؤيدة لإسرائيل من خلال وصف معارضة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة بأنها شكل من أشكال معاداة السامية، ومن المفارقات أن ذلك شكل حافزًا لتنظيم ‏‏مظاهرات فرنسية‏‏ حاشدة -ليس ضد الإبادة الجماعية بل ضد معاداة السامية المزعومة، بينما ‏‏حظرت الدولة‏‏ جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.‏
كل هذا بالكاد جديد، حيث كانت فرنسا المورد الرئيسي للأسلحة إلى إسرائيل طوال فترة الخمسينيات وحتى العام 1967، وكانت مهندس البرنامج النووي الإسرائيلي.‏
‏"حق إسرائيل في القتل"‏
‏على الرغم من المنافسة الشديدة بين الدول الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة في دعم إسرائيل، فإن إجراءات ألمانيا المعادية للفلسطينيين ربما تكون الأسوأ على الإطلاق.‏
‏فقد ‏‏حظرت هي أيضًا‏‏ ‏‏وقمعت‏‏ جميع ‏‏المظاهرات‏‏ المؤيدة للفلسطينيين، وقدمت ‏‏الأسلحة‏‏ والأموال والدعم الدبلوماسي لإسرائيل، وسارعت إلى الوقوف معها في "‏‏محكمة العدل الدولية"‏‏ للدفاع عن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها باعتبار أنها ليست إبادة جماعية، ‏‏وانتقدت‏‏ المدعي العام لـ"المحكمة الجنائية الدولية" لطلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين مجرمي الحرب، وأطلقت ‏‏العنان لدعاية‏‏ مكثفة مؤيدة لإسرائيل ومعادية للفلسطينيين لسكانها الذين يتعرضون مسبقًا لقصف كبير من الدعاية -بل وحتى للجماهير الأجنبية.‏ كما واصلت حكومة برلين ‏‏قمع‏‏ حرية التعبير ‏‏وإسكات‏‏ أي منتقدين إعلاميين للدعم الألماني لدولة الإبادة الجماعية.‏
‏لا شيء من هذا جديد، بطبيعة الحال، لأن ألمانيا كانت مورداً رئيسياً للأسلحة لإسرائيل منذ عقود، وزودت إسرائيل بغواصات قادرة على حمل صواريخ كروز ‏‏ذات رؤوس نووية‏‏.‏ بل إن مسؤولي الدولة ‏‏أيدوا‏‏ حق إسرائيل في قتل الشعب الفلسطيني باسم الدفاع عن النفس ضد سكان مأسورين.‏
‏ومن جانبها، ولكي لا يتفوق عليها أحد، بذلت الأمم المتحدة أيضًا جهودًا كبيرة لدعم المذبحة الإسرائيلية. في حزيران (يونيو) 2023، قبل أشهر فقط من حملة الإبادة الجماعية، رفضت إدراج إسرائيل ‏‏كمنتهكة‏‏ لحقوق الأطفال.‏ ‏ثم أصدرت في وقت لاحق ‏‏تقريرًا رديئًا‏‏ عن مزاعم الاغتصاب التي أطلقتها إسرائيل ودعائيوها الغربيون بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بينما اعترفت بأن فريقها "لم يتمكن من تحديد مدى انتشار العنف الجنسي وخلص إلى أن الحجم الإجمالي والنطاق والإسناد المحدد لهذه الانتهاكات يتطلب تحقيقا كاملاً".‏
‏وفي الآونة الأخيرة، طلبت الأمم المتحدة من ‏‏سيغريد كاغ‏‏، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار الهولندية في غزة، التنسيق مع أعداء المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك إسرائيل وحلفاؤها والسلطة الفلسطينية المتعاونة، بشأن اقتراح "الوصاية الدولية والانتقالية والمؤقتة" على غزة، والتي تعتقد أنه سيتم تفويضها من خلال قرار من مجلس الأمن الدولي.‏
وحضرت كاغ اجتماعات ضمت رئيس المخابرات في السلطة الفلسطينية ماجد فرج، الذي يتعاون مع الإسرائيليين لقمع المقاومة الفلسطينية، ومع اللواء في الجيش الإسرائيلي، غسان عليان، لمساعدتهم على حل عقدة "رفح ونتساريم"، التي تريد أن تتولى الأمم المتحدة السيطرة عليها.‏
وتبدو حقيقة أن اقتراح كاغ الأمم سيجعل الأمم المتحدة ليست متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي فحسب، وإنما طرفًا نشطًا فيه، لا تزعج كاغ أو رؤساءها في الأمم المتحدة، كما ‏‏كشفت‏‏ صحيفة الأخبار اللبنانية مؤخرًا.‏
مشاركة فعالة‏
‏في الأثناء، تبدو فرص الربح المالي في غزة ما بعد الإبادة الجماعية مغرية للغاية بحيث لا يمكن تفويتها.‏ و‏يقال إن ‏بعض العرب ‏من المنطقة ‏ينسقون‏‏ مع الأميركيين والجامعة الأميركية في بيروت للاستحواذ المخطط له على جميع المرافق الصحية في غزة، في حين يقال إن شركات عربية تستعد لتصبح المصدر الوحيد لمواد البناء في القطاع في أعقاب الإبادة الجماعية.‏
وعلى النقيض من الذين يبدو أنهم مهتمون بالصفقات المربحة، ‏‏عرض‏‏ ‏‏آخرون‏، مثل الجزائر،‏ إرسال مرافق طبية وبناء مستشفيات متعددة في غزة مجانًا بمجرد فتح الحدود لمساعدة الفلسطينيين.‏
‏ومع ذلك، فإن كل هذه المساعدة لنظام الإبادة الجماعية هي مجرد تكملة للمشاركة العسكرية الرئيسية والنشطة للولايات المتحدة في الجرائم الإسرائيلية.‏
‏في حين أن هذا بدأ قبل عقود من 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أرسلت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين المزيد من الأفراد والأسلحة والغواصات وحاملات الطائرات للدفاع عن إسرائيل، مع إرسال المزيد من السفن ‏‏والغواصات‏‏ في الأسابيع الأخيرة.‏
كما تواصل تزويد إسرائيل ‏‏بقنابل تزن الواحدة منها طناً ‏‏وأسلحة فتاكة أخرى لإبادة الشعب الفلسطيني. وفي الأسابيع الأخيرة فقط، وافقت الحكومة الأميركية على ‏‏حزمة بيع المزيد من الأسلحة التي تقتل الفلسطينيين لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار‏‏.‏
‏هذا بالإضافة إلى الدعاية الأميركية الرسمية التي تكملها الصحافة الأميركية السائدة المعادية للفلسطينيين والقمع البوليسي الهائل للاحتجاجات الجامعية الذي أمر به رؤساء الجامعات من أجل قمع طلابهم لتجرؤهم على معارضة الإبادة الجماعية.‏
‏تستمر حماية واشنطن لإسرائيل في الأمم المتحدة والمحافل الدولية بلا هوادة، وكذلك ‏‏رفضها‏‏ للتحقيق الذي تجريه "محكمة العدل الدولية" في جرائم إسرائيل الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، ‏‏ومعاقبتها‏‏ لـ"المحكمة الجنائية الدولية" بسبب أوامر الاعتقال المتوقع أن تصدرها بحق أولئك الذين نفذوا الإبادة الجماعية.‏
‏كما عزز الأميركيون وجودهم العسكري الإمبريالي في المنطقة إلى ما يزيد على ‏‏40.000 جندي‏‏ للدفاع عن محطتهم الاستعمارية الاستيطانية من أي محاولة لوقف حربها الإبادية.
‏جريمة غربية‏
‏قد لا تكون إسرائيل استثنائية في تلقي الدعم الغربي لحروبها والفظائع التي ترتكبها (تلقت جنوب إفريقيا بشكل بارز الكثير من الدعم الغربي، حتى لو بمستويات أقل فلكية).‏ ‏لكن هذه المستويات الهائلة من الدعم تُظهر بشكل لا لبس فيه أن إسرائيل ليست سياسة خارجية أو قضية خارجية بالنسبة للبلدان الإمبريالية الغربية.
كما كنتُ قد جادلت في مقالات مختلفة، إنها بالفعل قضية داخلية، بقدر ما كانت ‏‏دائمًا امتدادًا‏‏ للإمبراطورية الأميركية وشركائها الأوروبيين التابعين.‏
‏إن ادعاء بعض المنتقدين الغربيين اليساريين لإسرائيل القائل إن الصهاينة الأميركيين المؤيدين لإسرائيل هم "‏‏متسللون صهاينة‏‏" أو "أصول صهيونية"، والذين يعتبرونهم خارجيين عن النظام السياسي الأميركي بدلاً من كونهم جزءاً جوهرياً منه، إنما يقلب رأسًا على عقب النظام الفعلي للعلاقة.‏
على وجه التحديد، في لعبة السيطرة الإمبريالية العالمية، فإن إسرائيل والمدافعين عنها هم عملاء للإمبراطورية الأميركية وأتباعها الأوروبيين، وليس العكس.‏
‏إن حقيقة مغادرة أكثر من ‏‏نصف مليون‏‏ يهودي إسرائيلي لإسرائيل منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وأن ‏‏40 في المائة‏‏ من المواطنين اليهود الإسرائيليين -وفقًا لاستطلاعات ما قبل تشرين الأول (أكتوبر) 2023- فكروا في الهجرة حتى ذلك الحين، يظهر أن الدولة الإسرائيلية ‏‏فقدت‏‏ جزءًا كبيرًا من دعم مواطنيها.‏
ومع ذلك، فإن أسياد البلد الإمبرياليين سيدافعون عنه حتى الموت، على وجه التحديد لأنهم يدافعون عن مصالحهم الخاصة، التي تعتبر إسرائيل جزءاً داخلياً رسمياً من الغرب، ولو أنه جزء يقع على بعد مسافة إقليمية من المركز.‏ ويجب أن نضع في اعتبارنا أيضًا أن لدى فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة مجموعات كبيرة من مواطنيها الذين يعيشون في إسرائيل كمستعمرين يهود ويخدمون في الجيش الإسرائيلي.‏
هذه حرب غربية وإبادة جماعية غربية ضد الشعب الفلسطيني، يجري تنفيذها دفاعًا عن الغرب، وليس دفاعًا عن إسرائيل فحسب.‏
‏إن القيم المشتركة التي تلوح بها الدول الغربية وإسرائيل هي نفسها بالفعل -قيم الاستعمار الاستيطاني والعنصرية وتفوقية البيض والإبادة الجماعية- وكلها كانت وما تزال جزءًا من صندوق الأدوات الإمبريالي المستخدم لدرء التهديدات التي تتوجه إلى المصالح الإمبريالية.‏
أصبحت معارضة الإبادة الجماعية في غزة والدفاع عن الفلسطينيين أخيرًا قضايا داخلية في السياسة الأميركية وأوروبا الغربية.‏ وهذا يعني أن القوى المناصرة للفلسطينيين في الغرب قد فهمت أيضًا أن إبادة الشعب الفلسطيني هي في الأساس جريمة غربية وليست جريمة إسرائيلية حصرًا.‏

‏*جوزيف مسعد Joseph Massad: أستاذ السياسة العربية الحديثة والتاريخ الفكري في جامعة كولومبيا في نيويورك. له العديد من الكتب والمقالات الأكاديمية والصحفية. تشمل كتبه "العرب الراغبون"؛ "استمرار القضية الفلسطينية: مقالات عن الصهيونية والفلسطينيين"، ومؤخرًا "الإسلام في الليبرالية". ترجمت كتبه ومقالاته إلى اثنتي عشرة لغة.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Why Israel's genocide in Gaza is a western war on the Palestinian people

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