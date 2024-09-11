الأسباب الحقيقية وراء تقييد مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل

MENAFN - Alghad Newspaper) مارك ألموند* - (الإندبندنت) 2024/9/6

من السهل انتقاد رئيس الوزراء وتلقيبه بـ"كير ذي المعايير المزدوجة"، لكن هذا يتجاهل حقيقة أن ستارمر كان طوال مسيرته المهنية متمسكاً بفكرة القانون الدولي وضرورة التزام الحكومات به.

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من الواضح أن قرار الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلغاء نحو 10 في المائة من تراخيص التصدير البريطانية للأسلحة الموجهة للجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد أحدث ضجة كبيرة بين إسرائيل وأصدقائها في بريطانيا. وقد قررت وزارة الخارجية أن هناك "خطراً واضحاً من أن المعدات (المصنوعة في بريطانيا) قد تُستخدم في أعمال تنتهك القانون الدولي".

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرار بريطانيا، الذي جاء بعد أيام فقط من قيام "حماس" بإعدام ستة من الرهائن، بأنه "مخزٍ". وأشار إلى أن هذا القرار سيشجع "حماس"، وأنه يعادل تجاهل مصير المواطنين البريطانيين-الإسرائيليين الذين قتلوا في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)2023.

وسط الغالبية البرلمانية الكبيرة التي يقودها كير ستارمر، كان صمت نواب المقاعد الخلفية لافتاً. ويبدو أن مجموعة "أصدقاء إسرائيل من حزب العمال"، والمنتقدين الشرسين لإسرائيل بسبب الحرب في غزة، يتجنبون إضعاف الحكومة بتوجيه انتقادات إليها في فترة مبكرة من حكمها.

كانت الأسابيع الأخيرة صعبة على رئيس الوزراء، فقد فشل في الاستمتاع بفترة "شهر العسل" السياسي التي عادة ما ترافق بداية أي ولاية جديدة. وأدى التراجع عن بعض التعهدات التي كان قد قطعها قبل الانتخابات، بما فيها خفض مدفوعات الوقود الشتوية للمتقاعدين، إلى تراجع شعبيته. وحتى تعامله الصارم مع أعمال الشغب لم يسلم من الانتقادات اللاذعة، حيث وُجهت إليه اتهامات بتطبيق سياسات شرطية "ذات معايير مزدوجة"، وبخاصة في كيفية تعامل الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل مقارنة بالاضطرابات المعادية للمهاجرين.

ولكن، لماذا إذن اختارت حكومة ستارمر الآن اتخاذ قرار بارز بفرض عقوبات على إسرائيل؟

من السهل انتقاد رئيس الوزراء وتلقيبه بـ"كير صاحب المعايير المزدوجة"، لكن هذا يتجاهل حقيقة أن ستارمر كان طوال مسيرته المهنية متمسكاً بقوة بفكرة القانون الدولي وضرورة التزام الحكومات به. وبعد أسبوعين فقط من توليه المنصب، أكد لمجلس العموم التزامه الثابت بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، قائلاً للنواب: "لن ننسحب أبداً من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان". كما دعم رئيس الوزراء "المحكمة الجنائية الدولية"، وهي المؤسسة التي روج لها توني بلير قبل خمسة أعوام من غزو العراق. وبالنسبة إلى ستارمر، فإن مؤسسات مثل "المحكمة الجنائية الدولية" وشقيقتها، "محكمة العدل الدولية" (ومقرها في لاهاي أيضاً)، تمثل أدوات قضائية أساسية لفرض حقوق الإنسان وحمايتها.

وعلى العكس من الولايات المتحدة، فإن المملكة المتحدة عضو في "المحكمة الجنائية الدولية". وفي حال إدانة بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يمكن تحميل بريطانيا -وبخاصة المسؤولين والوزراء البريطانيين- مسؤولية مشتركة عن أي أعمال تُنفذ باستخدام ذخائر أو مكونات أو منصات بريطانية الصنع.

بالإضافة إلى ذلك، أقر وزير الدفاع، جون هيلي، بأن الحكومة البريطانية تخشى من أن صادراتها ربما "تخرق" القانون الدولي وقرارات "محكمة العدل الدولية". ولذلك، حتى لو ظل "التزامنا بالدفاع عن إسرائيل" قائماً في حال تعرضها للهجوم من إيران، فإن بعض الصادرات تبقى محفوفة بالمخاطر، وهذا أقل ما يمكن قوله.

يعد قرار الحكومة البريطانية مزيجاً من المبادئ والمصالح الشخصية، لكن المشكلة تكمن في أن نطاق تطبيق القانون الدولي والمحاكم، الذي يحظى بإعجاب ستارمر، يقتصر فقط على البلدان التي تختار قبوله. وقد رأينا فلاديمير بوتين أخيراً يقوم بزيارة رسمية إلى منغوليا، على الرغم من أنها خاضعة لولاية "المحكمة الجنائية الدولية" وأن بوتين يواجه تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا. ومنغوليا، التي تخشى إغضاب جارتين قويتين، هما روسيا والصين، اللتان ترفضان اختصاص المحكمة وتسيطران على حدود منغوليا واستيرادها للطاقة وتجارتها، تفضل الحفاظ على علاقاتها معهما.

هذه هي الحقيقة القاسية للقانون الدولي؛ أنه ذو معايير مزدوجة. وكما علمنا المؤرخ اليوناني العظيم ثوسيديدس قبل 2500 عام، فإن الأقوياء يفعلون ما يشاؤون، والضعفاء يتحملون ما يفرض عليهم، إلا إذا تدخلت قوة عظيمة أخرى. ولا تمتلك بريطانيا مثل هذه القوة. أما الولايات المتحدة، فهي ليست في وارد استخدام قوتها في معارك وهمية من أجل العدالة قد تكلفها الكثير وقد لا تنجح فيها.

تتحدث الولايات المتحدة عن نظام دولي قائم على القواعد بصورة متكررة أكثر من حديثها عن القانون الدولي ذاته. وفي الحقيقة، إنها واشنطن هي التي تقرر ما القواعد وتطبقها على حلفائها، وبخاصة إسرائيل، بناءً على حسابات سياسية ومصالح وطنية وليس على أساس العدالة المطلقة. وربما لا يمكن أن تكون الأمور غير ذلك.

في جميع الأحوال، فإن الجدل القانوني الذي يقول إن "حماس" ليست حكومة معترفاً بها ولذلك لا تخضع لقسط كبير من القانون الدولي يبدو سطحياً أمام الحقائق القاسية.

إذن، هل كان قرار حكومتنا مجرد استعراض سياسي؟ يبدو أن الإجابة تتوقف على الطرف الذي يعتقد المرء أن هذه الإيماءة موجهة إليه. وهو بالتأكيد ليس بنيامين نتنياهو، الذي يسعى من خلال ضجيجه إلى حشد الرأي الإسرائيلي خلفه. ولا وزارة الخارجية، التي لا تعتقد حقاً أن هذه الوخزة البريطانية الخفيفة ستؤثر في قرارات الاستهداف التي يتخذها الجيش الإسرائيلي.

تكمن المشكلة في أن قرار الحكومة هو في الحقيقة سياسة استعراضية تهدف إلى إرضاء الذات. فمن خلالها يظهر ستارمر فضائله، ولكن لا يبدو أن أحداً ممن يمتلكون السلطة يولي اهتماماً كبيراً لهذا الأمر.



*مارك ألموند: مؤلف بريطاني ومحاضر سابق في التاريخ الحديث في كلية أورييل بجامعة أكسفورد.