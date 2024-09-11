الغد تنشر أسماء أعضاء مجلس النواب العشرين بعد اعتمادها رسميا من الهيئة المستقلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرّرت الهيئة المستقلة للانتخاب اعتماد "النتائج الأولية" للانتخابات النيابية 2024 نتائج نهائية، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، وفق ما أفاد رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة الأربعاء.
وتاليا أسماء أعضاء مجلس النواب العشرين، بعد اعتمادها رسميا من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب:
- أحمد محمد على الصفدي.
- مازن تركي سعود القاضي.
- تمارا يعقوب عادل ناصر الدين.
- مصطفى صالح مصطفى العماوي.
- جميل أحمد محمد الدهيسات.
- هالة يوسف محمود الجراح.
- دينا عوني محمد البشير.
- خميس حسين خليل عطية.
- حمود إبراهيم أحمد الزواهرة.
- زهير محمد زهير الخشمان.
- أيمن عودة محمد البدادوة.
- مصطفى فؤاد محمد الخصاونة.
- بكر محمد عبدالغني الحيصة.
- سليمان حويلة عيد الزبن.
- خالد محمد علي العقيلات.
- محمد أحمد علي الجراح.
- قاسم عبدالله محمد القباعي.
- معتز محمد موسى أبو رمان.
- علي سليمان محمد الغزاوي.
- أيمن محمود عبدالله أبو هنية.
- هدى إبراهيم نصار نفاع.
- رند جهاد فؤاد الخزوز.
- جهاد عبدالمجيد خميس عبوي.
- محمد فخري شكري كتاو.
- أحمد إبراهيم عبدالعزيز القطاونة.
- محمد خليل محمد عقل.
- حياة حسين علي مسيمي.
- ناصر سلامة عقلة نواصرة.
- مالك عبدالله علي الطهراوي.
- ديمة محمد طارق عبدالرحيم طهبوب.
- معتز علي سالم الهروط.
- وسام محمد عبدالغني الربيحات.
- هدى حسين محمد عتوم.
- خضر هليل بني خالد.
- سالم علي محمود أبو دولة.
- حامد خليل رشيد الرحامنة.
- إبراهيم صالح هلال الحميدي.
- رائد طاهر حمدان القطامين.
- نور حسني أحمد أبو غوش.
- باسم مرشد صالح الروابدة.
- فتحي يوسف سلمان البوات.
- أحمد الرقب.
- محمد يحيا المحارمة.
- عبدالرحمن العوايشة.
- أحمد الهميسات.
- عطالله الحنيطي.
- بيان فخري عبدالله.
- صالح العرموطي.
- موسى الوحش.
- أندريه حواري.
- سليمان السعود.
- عبدالرؤوف الربيحات.
- أحمد عشا.
- جهاد مدانات.
- راكين أبو هنية.
- تيسير سالم أبو عرابي العدوان.
- ينال عبدالسلام فريحات.
- نصار حسن القيسي.
- نمر عبد الحميد السليحات.
- عدنان يندار مشوقة.
- إيمان محمد العباسي.
- محمد جميل الظهراوي.
- علي الخلايلة.
- أيمن توفيق أبو الرب.
- وليد حامد المصري.
- حسين علي العموش.
- رائد مصباح رباع.
- محمد سلامة الغويري.
- نبيل كامل الشيشاني.
- هايل فريح عياش.
- نسيم عارف العبادي.
- عبد الهادي البريزات.
- سامر نوفان العبابسة.
- عيسى نصار.
- نجمة شفيق الهواوشة.
- أحمد عبدالعزيز السراحنة.
- سليمان حماد الخرابشة.
- طلال محمد النسور.
- عارف منور السعايدة.
- خليفة سليمان الديات.
- حكم منصور المعادات.
- جمال عيسى قموة.
- رانيا منصر أبو رمان.
- حمزة محمد الحوامدة.
- بدر الحراحشة.
- محمد عبدالفتاح هديب.
- شفاء عيسى صوان.
- آية الله الفريحات.
- عبد الحليم عنانبة.
- فريال بني سلمان.
- وصفي حداد.
- أحمد حسن الشديفات.
- إسماعيل راشد المشاقبة.
- أحمد حمدان العليمات.
- مي محمود الحراحشة.
- خالد أبو حسان.
- عوني الزعبي.
- علي الخزعلي.
- طارق بني هاني.
- عثمان المخادمة.
- فراس قبلان.
- شاهر شطناوي.
- آمال البشير.
- محمد ملحم.
- سالم العمري.
- مؤيد علاونة.
- عبد الناصر الخصاونة.
- مجحم الصقور.
- آيات عيسى.
- إياد جبرين.
- إبراهيم سلامة الصرايرة.
- إبراهيم يوسف الطراونة.
- محمد عبدالله البستنجي.
- حسين خالد الطراونة.
- محمود خلف النعيمات.
- إبراهيم صقر القرالة.
- إسلام لويفي العزازمة.
- هيثم جريس الزيادين.
- محمد أحمد المرايات.
- محمد سلامة السبايلة.
- محمد عبد الرزاق الرعود.
- ميسون صبحي القوابعة.
- محمد أحمد المحاميد.
- يوسف محمد الرواضية.
- حسين سعود كريشان.
- رانية محمد الخليفات.
- حسن صلاح الرياطي.
- عبد الباسط الكباريتي.
- لبنى محمد نمور.
- حابس سامي الفايز.
- إبراهيم فنخير الجبور.
- فليحة سلامة السبيتان.
- صالح ساري أبو تايه.
- محمد قاسم المراعية.
- أروى علي حمد الزبون.
- عمر الخوالد.
- حابس الشبيب.
- مي محمد الزيادنة.
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