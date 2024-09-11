الغد تنشر أسماء أعضاء مجلس النواب العشرين بعد اعتمادها رسميا من الهيئة المستقلة



وتاليا أسماء أعضاء مجلس النواب العشرين، بعد اعتمادها رسميا من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب:

- أحمد محمد على الصفدي.

- مازن تركي سعود القاضي.

- تمارا يعقوب عادل ناصر الدين.

- مصطفى صالح مصطفى العماوي.

- جميل أحمد محمد الدهيسات.

- هالة يوسف محمود الجراح.

- دينا عوني محمد البشير.

- خميس حسين خليل عطية.

- حمود إبراهيم أحمد الزواهرة.

- زهير محمد زهير الخشمان.

- أيمن عودة محمد البدادوة.

- مصطفى فؤاد محمد الخصاونة.

- بكر محمد عبدالغني الحيصة.

- سليمان حويلة عيد الزبن.

- خالد محمد علي العقيلات.

- محمد أحمد علي الجراح.

- قاسم عبدالله محمد القباعي.

- معتز محمد موسى أبو رمان.

- علي سليمان محمد الغزاوي.

- أيمن محمود عبدالله أبو هنية.

- هدى إبراهيم نصار نفاع.

- رند جهاد فؤاد الخزوز.

- جهاد عبدالمجيد خميس عبوي.

- محمد فخري شكري كتاو.

- أحمد إبراهيم عبدالعزيز القطاونة.

- محمد خليل محمد عقل.

- حياة حسين علي مسيمي.

- ناصر سلامة عقلة نواصرة.

- مالك عبدالله علي الطهراوي.

- ديمة محمد طارق عبدالرحيم طهبوب.

- معتز علي سالم الهروط.

- وسام محمد عبدالغني الربيحات.

- هدى حسين محمد عتوم.

- خضر هليل بني خالد.

- سالم علي محمود أبو دولة.

- حامد خليل رشيد الرحامنة.

- إبراهيم صالح هلال الحميدي.

- رائد طاهر حمدان القطامين.

- نور حسني أحمد أبو غوش.

- باسم مرشد صالح الروابدة.

- فتحي يوسف سلمان البوات.

- أحمد الرقب.

- محمد يحيا المحارمة.

- عبدالرحمن العوايشة.

- أحمد الهميسات.

- عطالله الحنيطي.

- بيان فخري عبدالله.

- صالح العرموطي.

- موسى الوحش.

- أندريه حواري.

- سليمان السعود.

- عبدالرؤوف الربيحات.

- أحمد عشا.

- جهاد مدانات.

- راكين أبو هنية.

- تيسير سالم أبو عرابي العدوان.

- ينال عبدالسلام فريحات.

- نصار حسن القيسي.

- نمر عبد الحميد السليحات.

- عدنان يندار مشوقة.

- إيمان محمد العباسي.

- محمد جميل الظهراوي.

- علي الخلايلة.

- أيمن توفيق أبو الرب.

- وليد حامد المصري.

- حسين علي العموش.

- رائد مصباح رباع.

- محمد سلامة الغويري.

- نبيل كامل الشيشاني.

- هايل فريح عياش.

- نسيم عارف العبادي.

- عبد الهادي البريزات.

- سامر نوفان العبابسة.

- عيسى نصار.

- نجمة شفيق الهواوشة.

- أحمد عبدالعزيز السراحنة.

- سليمان حماد الخرابشة.

- طلال محمد النسور.

- عارف منور السعايدة.

- خليفة سليمان الديات.

- حكم منصور المعادات.

- جمال عيسى قموة.

- رانيا منصر أبو رمان.

- حمزة محمد الحوامدة.

- بدر الحراحشة.

- محمد عبدالفتاح هديب.

- شفاء عيسى صوان.

- آية الله الفريحات.

- عبد الحليم عنانبة.

- فريال بني سلمان.

- وصفي حداد.

- أحمد حسن الشديفات.

- إسماعيل راشد المشاقبة.

- أحمد حمدان العليمات.

- مي محمود الحراحشة.

- خالد أبو حسان.

- عوني الزعبي.

- علي الخزعلي.

- طارق بني هاني.

- عثمان المخادمة.

- فراس قبلان.

- شاهر شطناوي.

- آمال البشير.

- محمد ملحم.

- سالم العمري.

- مؤيد علاونة.

- عبد الناصر الخصاونة.

- مجحم الصقور.

- آيات عيسى.

- إياد جبرين.

- إبراهيم سلامة الصرايرة.

- إبراهيم يوسف الطراونة.

- محمد عبدالله البستنجي.

- حسين خالد الطراونة.

- محمود خلف النعيمات.

- إبراهيم صقر القرالة.

- إسلام لويفي العزازمة.

- هيثم جريس الزيادين.

- محمد أحمد المرايات.

- محمد سلامة السبايلة.

- محمد عبد الرزاق الرعود.

- ميسون صبحي القوابعة.

- محمد أحمد المحاميد.

- يوسف محمد الرواضية.

- حسين سعود كريشان.

- رانية محمد الخليفات.

- حسن صلاح الرياطي.

- عبد الباسط الكباريتي.

- لبنى محمد نمور.

- حابس سامي الفايز.

- إبراهيم فنخير الجبور.

- فليحة سلامة السبيتان.

- صالح ساري أبو تايه.

- محمد قاسم المراعية.

- أروى علي حمد الزبون.

- عمر الخوالد.

- حابس الشبيب.

- مي محمد الزيادنة.

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