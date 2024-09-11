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الغد تنشر أسماء أعضاء مجلس النواب العشرين بعد اعتمادها رسميا من الهيئة المستقلة

9/11/2024 3:15:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرّرت الهيئة المستقلة للانتخاب اعتماد "النتائج الأولية" للانتخابات النيابية 2024 نتائج نهائية، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، وفق ما أفاد رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة الأربعاء.


وتاليا أسماء أعضاء مجلس النواب العشرين، بعد اعتمادها رسميا من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب:
 - أحمد محمد على الصفدي.
- مازن تركي سعود القاضي.
- تمارا يعقوب عادل ناصر الدين.
- مصطفى صالح مصطفى العماوي.
- جميل أحمد محمد الدهيسات.
- هالة يوسف محمود الجراح.
- دينا عوني محمد البشير.
- خميس حسين خليل عطية.
- حمود إبراهيم أحمد الزواهرة.
- زهير محمد زهير الخشمان.
- أيمن عودة محمد البدادوة.
- مصطفى فؤاد محمد الخصاونة.
- بكر محمد عبدالغني الحيصة.
- سليمان حويلة عيد الزبن.
- خالد محمد علي العقيلات.
- محمد أحمد علي الجراح.
- قاسم عبدالله محمد القباعي.
- معتز محمد موسى أبو رمان.
- علي سليمان محمد الغزاوي.
- أيمن محمود عبدالله أبو هنية.
- هدى إبراهيم نصار نفاع.
- رند جهاد فؤاد الخزوز.
- جهاد عبدالمجيد خميس عبوي.
- محمد فخري شكري كتاو.
- أحمد إبراهيم عبدالعزيز القطاونة.
- محمد خليل محمد عقل.
- حياة حسين علي مسيمي.
- ناصر سلامة عقلة نواصرة.
- مالك عبدالله علي الطهراوي.
- ديمة محمد طارق عبدالرحيم طهبوب.
- معتز علي سالم الهروط.
- وسام محمد عبدالغني الربيحات.
- هدى حسين محمد عتوم.
- خضر هليل بني خالد.
- سالم علي محمود أبو دولة.
- حامد خليل رشيد الرحامنة.
- إبراهيم صالح هلال الحميدي.
- رائد طاهر حمدان القطامين.
- نور حسني أحمد أبو غوش.
- باسم مرشد صالح الروابدة.
- فتحي يوسف سلمان البوات.
- أحمد الرقب.
- محمد يحيا المحارمة.
- عبدالرحمن العوايشة.
- أحمد الهميسات.
- عطالله الحنيطي.
- بيان فخري عبدالله.
- صالح العرموطي.
- موسى الوحش.
- أندريه حواري.
- سليمان السعود.
- عبدالرؤوف الربيحات.
- أحمد عشا.
- جهاد مدانات.
- راكين أبو هنية.
- تيسير سالم أبو عرابي العدوان.
- ينال عبدالسلام فريحات.
- نصار حسن القيسي.
- نمر عبد الحميد السليحات.
- عدنان يندار مشوقة.
- إيمان محمد العباسي.
- محمد جميل الظهراوي.
- علي الخلايلة.
- أيمن توفيق أبو الرب.
- وليد حامد المصري.
- حسين علي العموش.
- رائد مصباح رباع.
- محمد سلامة الغويري.
- نبيل كامل الشيشاني.
- هايل فريح عياش.
- نسيم عارف العبادي.
- عبد الهادي البريزات.
- سامر نوفان العبابسة.
- عيسى نصار.
- نجمة شفيق الهواوشة.
- أحمد عبدالعزيز السراحنة.
- سليمان حماد الخرابشة.
- طلال محمد النسور.
- عارف منور السعايدة.
- خليفة سليمان الديات.
- حكم منصور المعادات.
- جمال عيسى قموة.
- رانيا منصر أبو رمان.
- حمزة محمد الحوامدة.
- بدر الحراحشة.
- محمد عبدالفتاح هديب.
- شفاء عيسى صوان.
- آية الله الفريحات.
- عبد الحليم عنانبة.
- فريال بني سلمان.
- وصفي حداد.
- أحمد حسن الشديفات.
- إسماعيل راشد المشاقبة.
- أحمد حمدان العليمات.
- مي محمود الحراحشة.
- خالد أبو حسان.
- عوني الزعبي.
- علي الخزعلي.
- طارق بني هاني.
- عثمان المخادمة.
- فراس قبلان.
- شاهر شطناوي.
- آمال البشير.
- محمد ملحم.
- سالم العمري.
- مؤيد علاونة.
- عبد الناصر الخصاونة.
- مجحم الصقور.
- آيات عيسى.
- إياد جبرين.
- إبراهيم سلامة الصرايرة.
- إبراهيم يوسف الطراونة.
- محمد عبدالله البستنجي.
- حسين خالد الطراونة.
- محمود خلف النعيمات.
- إبراهيم صقر القرالة.
- إسلام لويفي العزازمة.
- هيثم جريس الزيادين.
- محمد أحمد المرايات.
- محمد سلامة السبايلة.
- محمد عبد الرزاق الرعود.
- ميسون صبحي القوابعة.
- محمد أحمد المحاميد.
- يوسف محمد الرواضية.
- حسين سعود كريشان.
- رانية محمد الخليفات.
- حسن صلاح الرياطي.
- عبد الباسط الكباريتي.
- لبنى محمد نمور.
- حابس سامي الفايز.
- إبراهيم فنخير الجبور.
- فليحة سلامة السبيتان.
- صالح ساري أبو تايه.
- محمد قاسم المراعية.
- أروى علي حمد الزبون.
- عمر الخوالد.
- حابس الشبيب.
- مي محمد الزيادنة.

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