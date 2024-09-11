رونالدو: تن هاغ ينشر السلبية في مانشستر يونايتد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يرى كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي أن مدربه السابق في مانشستر يونايتد إريك تن هاغ يفرض أجواء سلبية للغاية على النادي بتصريحاته الأخيرة.
ونشب خلاف بين النجم البرتغالي وتن هاغ قبل انتهاء الرحلة الثانية لرونالدو داخل جدران أولد ترافورد أواخر عام 2023، وانتقل الأخير إلى النصر السعودي بعدها.
وقال رونالدو في حلقة من "بودكاست" النجم الإنجليزي السابق ريو فرديناند، من المقرر بثها الخميس: أرى أن مانشستر يحتاج إلى إعادة بناء كل شيء.
وأضاف: يقول المدرب إن الفريق لا يستطيع المنافسة من أجل الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا، وهو كلام غير مقبول، ولا يصح أن يصدر عن مدرب مانشستر يونايتد، بل لابد أن يقول إننا سنقاتل على الفوز بالدوري ودوري الأبطال.
وتابع: يجب أن تقول لنفسك "ربما ليس لدينا الإمكانيات" لكن لن أقول ذلك بشكل علني، بل سنحاول، ويجب أن نحاول.
ورغم المفاجأة المدوية بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية، أنهى يونايتد الموسم الماضي في أسوأ مركز له بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما جمع 60 نقطة في المركز الثامن.
وبدأ يونايتد، الفائز بلقب الدوري 20 مرة، مشواره هذا الموسم بالفوز بهدف على فولهام ثم خسر مباراتين متتاليتين أمام برايتون وليفربول قبل التوقف الدولي.
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