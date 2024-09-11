رونالدو: تن هاغ ينشر السلبية في مانشستر يونايتد

MENAFN - Alghad Newspaper)ونشب خلاف بين النجم البرتغالي وتن هاغ قبل انتهاء الرحلة الثانية لرونالدو داخل جدران أولد ترافورد أواخر عام 2023، وانتقل الأخير إلى النصر السعودي بعدها.وقال رونالدو في حلقة من "بودكاست" النجم الإنجليزي السابق ريو فرديناند، من المقرر بثها الخميس: أرى أن مانشستر يحتاج إلى إعادة بناء كل شيء.

وأضاف: يقول المدرب إن الفريق لا يستطيع المنافسة من أجل الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا، وهو كلام غير مقبول، ولا يصح أن يصدر عن مدرب مانشستر يونايتد، بل لابد أن يقول إننا سنقاتل على الفوز بالدوري ودوري الأبطال.



وتابع: يجب أن تقول لنفسك "ربما ليس لدينا الإمكانيات" لكن لن أقول ذلك بشكل علني، بل سنحاول، ويجب أن نحاول.



ورغم المفاجأة المدوية بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية، أنهى يونايتد الموسم الماضي في أسوأ مركز له بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما جمع 60 نقطة في المركز الثامن.



وبدأ يونايتد، الفائز بلقب الدوري 20 مرة، مشواره هذا الموسم بالفوز بهدف على فولهام ثم خسر مباراتين متتاليتين أمام برايتون وليفربول قبل التوقف الدولي.