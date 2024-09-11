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السلط يعزز صفوفه بالسنغالي أوليفرا

9/11/2024 3:15:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - عزز فريق السلط صفوفه بالتعاقد مع المدافع السنغالي جاي اوليفيرا، لتدعيم قدراته الفنية للموسم الحالي.
ووقع أوليفرا على كشوف الفريق مساء اليوم في مقر النادي في اليوم الأخير من فترة القيد الأولى والتي تنتهي مساء اليوم.
وجاء التعاقد مع اللاعب بتنسيب من المدير الفني ديان صالح.

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