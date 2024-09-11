السلط يعزز صفوفه بالسنغالي أوليفرا

السلط يعزز صفوفه بالسنغالي أوليفرا
التاريخ
9/11/2024 3:15:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - عزز فريق السلط صفوفه بالتعاقد مع المدافع السنغالي جاي اوليفيرا، لتدعيم قدراته الفنية للموسم الحالي.
ووقع أوليفرا على كشوف الفريق مساء اليوم في مقر النادي في اليوم الأخير من فترة القيد الأولى والتي تنتهي مساء اليوم.
وجاء التعاقد مع اللاعب بتنسيب من المدير الفني ديان صالح.
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