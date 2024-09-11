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الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط في بئر ماء فارغ بمحافظة جرش

9/11/2024 3:15:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعاملت فرق الإنقاذ المتخصصة في مديرية دفاع مدني جرش مساء اليوم، مع حادث سقوط شخص داخل بئر ماء فارغ بعمق (13)م في منطقة ثغرة عصفور بمحافظة جرش.

وتمكنت الفرق من إنقاذ الشخص وإخراجه من داخل البئر باستخدام المعدات الخاصة، وتبين إصابته بكسور ورضوض مختلفة، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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