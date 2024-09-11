الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط في بئر ماء فارغ بمحافظة جرش

الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط في بئر ماء فارغ بمحافظة جرش
التاريخ
9/11/2024 3:15:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعاملت فرق الإنقاذ المتخصصة في مديرية دفاع مدني جرش مساء اليوم، مع حادث سقوط شخص داخل بئر ماء فارغ بعمق (13)م في منطقة ثغرة عصفور بمحافظة جرش.
وتمكنت الفرق من إنقاذ الشخص وإخراجه من داخل البئر باستخدام المعدات الخاصة، وتبين إصابته بكسور ورضوض مختلفة، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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