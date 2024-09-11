عجلون: ثلاث نواب يفوزون لأول مرة وكوتا المسيحي نائب أسبق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة
مع إعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية عن دائرة محافظة عجلون، كشفت عن نجاح نائبين عن المقعدين المسلمين لأول مرة، وهما المحامي آية الله فريحات من قائمة أهل العزم، والدكتور عبدالحليم عناب الخطاطبة من كتلة أبناء جبل عجلون، فيما كان نصيب كوتا المرأة لصالح فريال بني سلمان من قائمة أهل العزم، فيما حظي النائب الأسبق وصفي حداد بالفوز بالمقعد المخصص للكوتا المسيحي ضمن قائمة أهل العزم.
وكان لافتا في النتائج، أن الفائزين بالمقعدين المسلمين، إضافة إلى كوتا المرأة، يحسبون على منطقة انتخابية واحدة ويقيمون فيها، وهي لواء كفرنجة.
كما أظهرت النتائج عدم فوز نائب سابق مترشح عن المقعد المسلم، وفائزة سابقة مترشحة عن مقعد كوتا المرأة، ونائب أسبق مترشح عن المقعد المسيحي.
وبحسب النتائج الأولية، فإن قائمتين من بين القوائم السبعة المترشحة في المحافظة، لم تتخطى مرحلة الحسم " العتبة" لحصولهما على أصوات أقل من 7% من أعداد المقترعين التي بلغت زهاء 62 ألف مقترع، وبنسبة اقتراع تخطت 54% من مجمل أعداد الناخبين التي زادت قليلا عن 114ألف ناخب وناخبة.
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