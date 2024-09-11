عجلون: ثلاث نواب يفوزون لأول مرة وكوتا المسيحي نائب أسبق

MENAFN - Alghad Newspaper) عامر خطاطبة

مع إعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية عن دائرة محافظة عجلون، كشفت عن نجاح نائبين عن المقعدين المسلمين لأول مرة، وهما المحامي آية الله فريحات من قائمة أهل العزم، والدكتور عبدالحليم عناب الخطاطبة من كتلة أبناء جبل عجلون، فيما كان نصيب كوتا المرأة لصالح فريال بني سلمان من قائمة أهل العزم، فيما حظي النائب الأسبق وصفي حداد بالفوز بالمقعد المخصص للكوتا المسيحي ضمن قائمة أهل العزم.



وكان لافتا في النتائج، أن الفائزين بالمقعدين المسلمين، إضافة إلى كوتا المرأة، يحسبون على منطقة انتخابية واحدة ويقيمون فيها، وهي لواء كفرنجة.



كما أظهرت النتائج عدم فوز نائب سابق مترشح عن المقعد المسلم، وفائزة سابقة مترشحة عن مقعد كوتا المرأة، ونائب أسبق مترشح عن المقعد المسيحي.



وبحسب النتائج الأولية، فإن قائمتين من بين القوائم السبعة المترشحة في المحافظة، لم تتخطى مرحلة الحسم " العتبة" لحصولهما على أصوات أقل من 7% من أعداد المقترعين التي بلغت زهاء 62 ألف مقترع، وبنسبة اقتراع تخطت 54% من مجمل أعداد الناخبين التي زادت قليلا عن 114ألف ناخب وناخبة.