الزيود يؤدي اليمين القانونية أمام الملك بتعيينه محافظا للطفيلة

الزيود يؤدي اليمين القانونية أمام الملك بتعيينه محافظا للطفيلة
التاريخ
9/11/2024 3:13:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، عمر الزيود بمناسبة تعيينه محافظا للطفيلة.
وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الداخلية مازن الفراية.
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