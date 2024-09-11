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الزيود يؤدي اليمين القانونية أمام الملك بتعيينه محافظا للطفيلة

9/11/2024 3:13:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، عمر الزيود بمناسبة تعيينه محافظا للطفيلة.


وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الداخلية مازن الفراية.

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