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الانتخابات في الزرقاء: عودة 6 نواب سابقين وأعلى الأصوات لـالكوتا

9/11/2024 3:13:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمود الشرعان . 3 وجوه جديدة على مقاعد التنافس: نقابيان واقتصادي
. أعلى الأصوات كانت لصالح كوتا المرأة ثم لكوتا الشركس ثم التنافس
. الزرقاء ثالث أقل دائرة مشاركة في الانتخابات 21.64%
. 200 صوت فقط حسمت الفائزة بـكوتا" المرأة بعد تخطي حاجز الـ17 ألفا


لم تحمل نتائج الدائرة المحلية في الزرقاء أية مفآجات، وجاءت مطابقة للتوقعات التي رسمها الشارع الزرقاوي أثناء السباق الانتخابي، خاصة مع عودة 6 نواب سابقين للعبدلي، واحتدام المنافسة بين المرشحين على مقاعد "الكوتا"، والذي كان جليًا على الساحة الانتخابية في المحافظة ومن حيث النتائج.

ورغم أن الساحة الانتخابية في الزرقاء شهدت منافسة كثيفة وقوية، بيد أن نسبة الاقتراع لم تتجاوز نسبة 21.64%، بعدد ناخبين وصل لـ157448 من إجمالي (730,556) ناخباً وناخبة يحق لهم التصويت في الدائرة ، منهم (374,633) إناث، و(355923) ذكور، وفق أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب، وانخفضت النسبة عن الانتخابات الماضية 2020 التي وصلت فيها نسبة الاقتراع إلى 22%، وجاءت كثالث دائرة بأقل نسبة بالمشاركة محليا في هذه الانتخابات، بعد دائرتي عمان الأولى والثانية.

وتمكنت ٦ قوائم فقط من أصل 11 من تجاوز العتبة التي بلغت نحو 11 ألف صوت، وحصلت القوائم على مقاعد التنافس لـ7 ومقاعد الكوتا 3.

وحققت " كتلة الكرامة" مقعدين التنافس بعد فوز محمد جميل الظهراوي وحصل على 13438 صوتا، ويليه علي الخلايلة بـ10158 صوتا، ومقعد المسيحي أيضًا إذ فاز هايل عياش وحصل على 13512 صوتا، وجميعهم كانوا نوابا خلال الدورة الماضية.

وحملت النتائج وجوه جديدة في مقاعد التنافس تمثلت بما يلي: الطبيب والنقابي أيمن توفيق أبو الرب من قائمة "جبهة العمل الإسلامي" وحصل على 16923 صوتا، والصحفي النقابي حسين علي العموش من قائمة "الاتفاق" وحصل على 5109 أصوات، أما الثالث فهو الاقتصادي وليد حامد المصري من قائمة "عزم" وحصل على 6984 صوتا

فيما عاد النائب السابق رائد مصباح رباع من قائمة "تقدم" وحصل على 4572 صوتا، كما عاد النائب الأسبق محمد سلامة الغويري من قائمة "الوطني الإسلامي" وحصل على 4136 صوتا.

أما الكوتا، فقد فازت كتلة المقعد الشركسي/ الشيشاني، فقد فاز به نبيل كامل الشيشاني من قائمة "جبهة العمل الإسلامي" وحصل على 16809 صوتا، بعد منافسة عالية مع ميرزا بولاد من قائمة الكرامة الذي حصل 16293 بفارق نحو 500 صوت.

و على منافسة مقعد الكوتا الذي شهد احتداما كبيرا، تمكنت النسيم عارف العبادي من قائمة "كرامة" من الظفر به بحصولها على 17270 صوتا من مقعد الكوتا، بعد تنافس قوي مع مرشحة "حزب جبهة العمل الإسلامي" سهير ناصر الدين التي حصلت على 17085، وهي ثاني أعلى الأصوات في الدائرة بعد منافستها الفائزة بفارق 185 صوت.

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