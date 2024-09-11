الانتخابات في الزرقاء: عودة 6 نواب سابقين وأعلى الأصوات لـالكوتا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمود الشرعان
. 3 وجوه جديدة على مقاعد التنافس: نقابيان واقتصادي
. أعلى الأصوات كانت لصالح كوتا المرأة ثم لكوتا الشركس ثم التنافس
. الزرقاء ثالث أقل دائرة مشاركة في الانتخابات 21.64%
. 200 صوت فقط حسمت الفائزة بـكوتا" المرأة بعد تخطي حاجز الـ17 ألفا
لم تحمل نتائج الدائرة المحلية في الزرقاء أية مفآجات، وجاءت مطابقة للتوقعات التي رسمها الشارع الزرقاوي أثناء السباق الانتخابي، خاصة مع عودة 6 نواب سابقين للعبدلي، واحتدام المنافسة بين المرشحين على مقاعد "الكوتا"، والذي كان جليًا على الساحة الانتخابية في المحافظة ومن حيث النتائج.
ورغم أن الساحة الانتخابية في الزرقاء شهدت منافسة كثيفة وقوية، بيد أن نسبة الاقتراع لم تتجاوز نسبة 21.64%، بعدد ناخبين وصل لـ157448 من إجمالي (730,556) ناخباً وناخبة يحق لهم التصويت في الدائرة ، منهم (374,633) إناث، و(355923) ذكور، وفق أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب، وانخفضت النسبة عن الانتخابات الماضية 2020 التي وصلت فيها نسبة الاقتراع إلى 22%، وجاءت كثالث دائرة بأقل نسبة بالمشاركة محليا في هذه الانتخابات، بعد دائرتي عمان الأولى والثانية.
وتمكنت ٦ قوائم فقط من أصل 11 من تجاوز العتبة التي بلغت نحو 11 ألف صوت، وحصلت القوائم على مقاعد التنافس لـ7 ومقاعد الكوتا 3.
وحققت " كتلة الكرامة" مقعدين التنافس بعد فوز محمد جميل الظهراوي وحصل على 13438 صوتا، ويليه علي الخلايلة بـ10158 صوتا، ومقعد المسيحي أيضًا إذ فاز هايل عياش وحصل على 13512 صوتا، وجميعهم كانوا نوابا خلال الدورة الماضية.
وحملت النتائج وجوه جديدة في مقاعد التنافس تمثلت بما يلي: الطبيب والنقابي أيمن توفيق أبو الرب من قائمة "جبهة العمل الإسلامي" وحصل على 16923 صوتا، والصحفي النقابي حسين علي العموش من قائمة "الاتفاق" وحصل على 5109 أصوات، أما الثالث فهو الاقتصادي وليد حامد المصري من قائمة "عزم" وحصل على 6984 صوتا
فيما عاد النائب السابق رائد مصباح رباع من قائمة "تقدم" وحصل على 4572 صوتا، كما عاد النائب الأسبق محمد سلامة الغويري من قائمة "الوطني الإسلامي" وحصل على 4136 صوتا.
أما الكوتا، فقد فازت كتلة المقعد الشركسي/ الشيشاني، فقد فاز به نبيل كامل الشيشاني من قائمة "جبهة العمل الإسلامي" وحصل على 16809 صوتا، بعد منافسة عالية مع ميرزا بولاد من قائمة الكرامة الذي حصل 16293 بفارق نحو 500 صوت.
و على منافسة مقعد الكوتا الذي شهد احتداما كبيرا، تمكنت النسيم عارف العبادي من قائمة "كرامة" من الظفر به بحصولها على 17270 صوتا من مقعد الكوتا، بعد تنافس قوي مع مرشحة "حزب جبهة العمل الإسلامي" سهير ناصر الدين التي حصلت على 17085، وهي ثاني أعلى الأصوات في الدائرة بعد منافستها الفائزة بفارق 185 صوت.
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