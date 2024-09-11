انتخابات 2024: نتائج إربد الأولى

خالد أبو حسان من قائمة العدالة بعدد أصوات 19373

عوني الزعبي من قائمة الجمهور بعدد أصوات 9056

علي الخزعلي من قائمة جبهة العمل الإسلامي بعدد أصوات 13960

طارق بني هاني من قائمة العهد بعدد أصوات 6373

عثمان المخادمه من قائمة المستقبل بعدد أصوات 12540

فراس القبلان من قائمة التعاون بعدد أصوات 5254

شاهر شطناوي من قائمة الكرامة بعدد أصوات 3951



(الكوتا): آمال البشير من قائمة العدالة بعدد أصوات 15819