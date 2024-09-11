انتخابات 2024: نتائج إربد الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فيما يلي النتائج الأولية غير النهائية في دائرة إربد الأولى:
خالد أبو حسان من قائمة العدالة بعدد أصوات 19373
عوني الزعبي من قائمة الجمهور بعدد أصوات 9056
علي الخزعلي من قائمة جبهة العمل الإسلامي بعدد أصوات 13960
طارق بني هاني من قائمة العهد بعدد أصوات 6373
عثمان المخادمه من قائمة المستقبل بعدد أصوات 12540
فراس القبلان من قائمة التعاون بعدد أصوات 5254
شاهر شطناوي من قائمة الكرامة بعدد أصوات 3951
(الكوتا): آمال البشير من قائمة العدالة بعدد أصوات 15819
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