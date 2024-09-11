لواء الرمثا يحصد 5 مقاعد نيابية في إربد الأولى

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد التميمي

جذرت النتيجة لدائرتي اربد المحليتين الاولى والثانية حقيقة مفاجآت وان كانت قطاعات واسعة من الناخبين وحتى المراقبين تستبعدها، أبرزها تعطش الشارع للتغيير، واحلال وجوه جديدة بديلة وبنسبة مرتفعة تجلت في دائرة اربد الثانية التي أعلنت نتائجها الرسمية بعودة نائبين واحد من الوجوه السابقة من خلال سالم العمري ومجحم الصقور.

والحال يندرج أيضا على الاولى من خلال خالد ابو حسان وامال الشقران، فيما اخفق النواب السابقون والاسبقون وفق النتائج الأولية التي تشي انها شبه رسمية .



كما أظهرت النتائج تعارضا ما بين التوقعات شبه المؤكدة بالنسبة لبعض المرشحين وما افرزته الصناديق، فيما بدا واضحا الاخفاق في الجانب الشبابي الذي استحوذ على اهتماما وجاذبية للعديد من القوائم والتمسك بالاعتبارات والتوجهات التقليدية وفق الأسس المألوفة والدارجة بسياق الانتخابات السابقة.



كما رسخت النتائج رغبة كبيره لدى الشريحة الاوسع بجسر الهوة بين المناطقية والعشائرية وبين مخرجات العملية الانتخابية وهو بمثابة تمرين حي للدورات المقبلة التي سترتفع فيها حصة المقاعد الحزبية على حساب عدد المقاعد المحلية كضرورة للتعامل مع الاستحقاقات الانتخابية بان يكون المترشح بشكل حالة عامة قادرة على استقطاب المؤيدين من خارج قواعدة الانتخابية التقليدية.



واشرت مخرجات انتخابات دائرتي اربد والثانية على تدني الاقبال على الاقتراع على القوائم العامة باستثناء قائمة حزب جبهة العمل الاسلامي التي شكلت الفارق برفع نسبة التصويت على مستوى الدائرتين ، حيث حظيت قائمة العمل الاسلامي بحجم اصوات مرتفع في اربد الثانية بالرغم من عدم وجود قائمة للحزب على الدائرة المحلية.



وجدد لواء الرمثا سطوته، وفق النتائج الاولية بحصوله على 8 مقاعد من اصل 8 مقاعد بما فيها الكوتا النسائية، وظفر لواء القبة ب 3 مفاعد، فيما اخفقت 3 الوية وهي بني كنانة التي تم تغب شمسها عن العبدلي منذ عودة الحياة البرلمانية بالاضافة الى لوائي غرب اربد والوسطية.