المادبيون يختارون نواب جدد في المجلس النيابي العشرين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
على غير العادة ، أنتخب ناخبو دائرة محافظة مادبا المحلية نواباً جدد لأول مرة يدخولون قبة البرلمان الأردني وهم : ( الدكتور عبد الهادي البريزات من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 8381 صوتا، وفاز سامر نوفان العبابسة من قائمة مادبا بعدد أصوات وصل إلى 5573 صوتاً ، وعيسى نصار من قائمة الوفاء بعدد أصوات وصل إلى 6967 صوتا وذلك عن المقعد المسيحي و نجمة شفيق الهواوشة من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 6967 صوتا عن المقعد المخصص للنساء (الكوتا) ،وفق ما أعلنه رئيس لجنة الانتخاب ، استنادا إلى نتائج أولية ، التي أعلنه رئيس لجنة الانتخاب في مادبا غالب الحماد، فجر أمس الأربعاء.
وبلغ عدد المرشحين في دائرة مادبا 39 مترشحاً ومترشحة في 10 قوائم فيما بلغت نسبة الاقتراع نحو 47%، من أصل 126074 ناخبا وناخبة يحق لهم الاقتراع.
و أظهرت نتائج الانتخابات النيابية في محافظة مادبا، سيطرة عشائرية مطلقة على مقاعد المحافظة، فيما لم يحالف الحظ جميع نواب سابقين من العودة مجدداً إلى مجلس النواب وتقاسمت عشائر البلقاوية وعشائر بني حميدة المقاعد الأربعة ، بينما لم يحالف الحظ التجمعات السكانية والعشائرية الباقية بالحصول على أي مقعد نيابي، ما يعطي دلالة واضحة غياب التوزيع الديموغرافية للمحافظة ، وفق ناخبون .
ولم يحالف الحظ النواب السابقين الذين ترشحوا للمجلس النيابي العشرين ، وهم: الدكتور عبد الرحيم المعايعة الأزايدة و المحامي زيد الشوابكة ومجدي اليعقوب.
إلى ذلك ، فقد أكد متابعون أن العملية الانتخابية في المحافظة مرت في جميع مراحلها بسلاسة وشفافية ودون تعثر، ما يدلل على قدرة القائمين على إجراء الانتخابات في الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وخصوصاً الحرب الدائرة على الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ،مقدرين جهود الناخبين الذين وقفوا إلى جانب النواب للوصول إلى قبة البرلمان ،والذين بالضرورة أن يكونوا أمناء ومخلصين لنقل احتياجات المحافظة وحل مشاكلها لدى السلطة التنفيذية ، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الى أنحاء المحافظة، ستكون من أهم أولويات عمله في قبة البرلمان، إضافة إلى العديد من الأمور التي تعنى بالمحافظة.
واعتبر الناخب محمد الشوابكة ، أن إدخال نواب جدد الى مجلس النواب، سيحدث تغييرا إيجابيا لتلبية احتياجات المحافظة من خدمات ضرورة.
وقال إن أغلب النواب المنتخبين هم من أصحاب الخبرة في جذب الاستثمار الى المحافظة وحل مشكلتي البطالة والفقر اللتين يعاني منهما أبناء المحافظة، وخصوصا للشباب المتعطلين، معتبراً ذلك من أهم التحديات التي ستواجه النواب المنتخبين.
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