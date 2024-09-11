المادبيون يختارون نواب جدد في المجلس النيابي العشرين

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة



على غير العادة ، أنتخب ناخبو دائرة محافظة مادبا المحلية نواباً جدد لأول مرة يدخولون قبة الأردني وهم : ( الدكتور عبد الهادي البريزات من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 8381 صوتا، وفاز سامر نوفان العبابسة من قائمة مادبا بعدد أصوات وصل إلى 5573 صوتاً ، وعيسى نصار من قائمة الوفاء بعدد أصوات وصل إلى 6967 صوتا وذلك عن المقعد المسيحي و نجمة شفيق الهواوشة من قائمة الوفاء بعدد أصوات بلغ 6967 صوتا عن المقعد المخصص للنساء (الكوتا) ،وفق ما أعلنه رئيس لجنة الانتخاب ، استنادا إلى نتائج أولية ، التي أعلنه رئيس لجنة الانتخاب في مادبا غالب الحماد، فجر أمس الأربعاء.



وبلغ عدد المرشحين في دائرة مادبا 39 مترشحاً ومترشحة في 10 قوائم فيما بلغت نسبة الاقتراع نحو 47%، من أصل 126074 ناخبا وناخبة يحق لهم الاقتراع.



و أظهرت نتائج الانتخابات النيابية في محافظة مادبا، سيطرة عشائرية مطلقة على مقاعد المحافظة، فيما لم يحالف الحظ جميع نواب سابقين من العودة مجدداً إلى مجلس النواب وتقاسمت عشائر البلقاوية وعشائر بني حميدة المقاعد الأربعة ، بينما لم يحالف الحظ التجمعات السكانية والعشائرية الباقية بالحصول على أي مقعد نيابي، ما يعطي دلالة واضحة غياب التوزيع الديموغرافية للمحافظة ، وفق ناخبون .



ولم يحالف الحظ النواب السابقين الذين ترشحوا للمجلس النيابي العشرين ، وهم: الدكتور عبد الرحيم المعايعة الأزايدة و المحامي زيد الشوابكة ومجدي اليعقوب.



إلى ذلك ، فقد أكد متابعون أن العملية الانتخابية في المحافظة مرت في جميع مراحلها بسلاسة وشفافية ودون تعثر، ما يدلل على قدرة القائمين على إجراء الانتخابات في الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وخصوصاً الحرب الدائرة على الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ،مقدرين جهود الناخبين الذين وقفوا إلى جانب النواب للوصول إلى قبة البرلمان ،والذين بالضرورة أن يكونوا أمناء ومخلصين لنقل احتياجات المحافظة وحل مشاكلها لدى السلطة التنفيذية ، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الى أنحاء المحافظة، ستكون من أهم أولويات عمله في قبة البرلمان، إضافة إلى العديد من الأمور التي تعنى بالمحافظة.



واعتبر الناخب محمد الشوابكة ، أن إدخال نواب جدد الى مجلس النواب، سيحدث تغييرا إيجابيا لتلبية احتياجات المحافظة من خدمات ضرورة.



وقال إن أغلب النواب المنتخبين هم من أصحاب الخبرة في جذب الاستثمار الى المحافظة وحل مشكلتي البطالة والفقر اللتين يعاني منهما أبناء المحافظة، وخصوصا للشباب المتعطلين، معتبراً ذلك من أهم التحديات التي ستواجه النواب المنتخبين.