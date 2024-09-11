تطبق BLS International إجراءات صارمة لضمان عملية حجز التأشيرات العادلة والشفافة في المغرب

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة BLS International، شريك الخدمات العالمية الموثوق به المعتمدة على التكنولوجيا للحكومات والمواطنين والشركة الرائدة عالميًا في مجال معالجة التأشيرات والخدمات القنصلية، عن تدابير شاملة لمعالجة التحديات المستمرة في عملية حجز موعد التأشيرة للمواطنين المغاربة الذين يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرات إسبانية.
لقد سلط الطلب الأخير من المواطنين المغاربة لحجز موعد للحصول على تأشيرة إسبانية والتغطية الإعلامية الضوء على الصعوبات التي يواجهها المواطنون المغاربة في الحصول على مواعيد لطلب التأشيرة. وقد تسببت التقارير التي تتحدث عن احتكار شبكات السماسرة للمواعيد وإعادة بيعها بأسعار مبالغ فيها في إحداث ضائقة كبيرة بين المتقدمين، وخاصة أولئك الذين يسعون إلى جمع شمل الأسرة أو الحصول على فرص تعليمية في إسبانيا.
ردًا على الاحتجاجات الأخيرة والتقارير التي تفيد بصعوبة تأمين مواعيد التأشيرة، عززت BLS International التزامها بتوفير عملية حجز مواعيد عادلة وشفافة وفعالة لجميع المتقدمين
وقال متحدث باسم BLS: "بصفتها شركة عالمية رائدة في معالجة التأشيرات، تلتزم شركة BLS International بالإنصاف والشفافية وسهولة الوصول. تسلط الصعوبات الأخيرة التي يواجهها المواطنون المغاربة في تأمين مواعيد الحصول على التأشيرة الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات. إننا نعمل على تعزيز التدابير الأمنية، وتحسين ممارسات تحديد المواعيد، وتبسيط العمليات لضمان نظام عادل وفعال. وبالتعاون الوثيق مع السلطات الإسبانية، نهدف إلى تزويد كل مواطن مغربي بفرص متساوية لجمع شمل الأسرة أو التعليم أو السفر".
تعمل BLS International على تعزيز عملية حجز التأشيرات للمواطنين المغاربة من خلال مبادرات رئيسية. تنشر BLS الآن جداول المواعيد مسبقًا على موقعها الإلكتروني ( )، مما يُمكِّن المتقدمين من الحجز بشكل مباشر وتجنب الوسطاء. لقد عززوا الأمان من خلال التشفير والمصادقة متعددة العوامل والمراقبة في الوقت الفعلي. يتم تبسيط عملية الحجز لسهولة الاستخدام، وجميع المواعيد مجانية. يتم تحديث الفترات الزمنية أسبوعيًا بناءً على تعليمات العميل. تلتزم BLS بالحفاظ على جودة الخدمة العالية والعمل بشكل وثيق مع السلطات الإسبانية لتحسين تجربة المتقدمين.
حول BLS International:
تأسست شركة .BLS International Services Ltd في عام 2005، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال خدمات التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية وخدمات المواطنين. وتفتخر الشركة بتعاونها مع أكثر من 46 حكومة وتعمل في 66 دولة. شركة BLS International هي الكيان الوحيد المدرج في البورصة في قطاعها، والمدرج في بورصات BSE وNSE وMSE، مما يؤكد مكانتها البارزة في الصناعة والتزامها بالتميز.
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