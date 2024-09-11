تطبق BLS International إجراءات صارمة لضمان عملية حجز التأشيرات العادلة والشفافة في المغرب

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة BLS International، شريك الخدمات العالمية الموثوق به المعتمدة على التكنولوجيا للحكومات والمواطنين والشركة الرائدة عالميًا في مجال معالجة التأشيرات والخدمات القنصلية، عن تدابير شاملة لمعالجة التحديات المستمرة في عملية حجز موعد التأشيرة للمواطنين المغاربة الذين يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرات إسبانية.

لقد سلط الطلب الأخير من المواطنين المغاربة لحجز موعد للحصول على تأشيرة إسبانية والتغطية الإعلامية الضوء على الصعوبات التي يواجهها المواطنون المغاربة في الحصول على مواعيد لطلب التأشيرة. وقد تسببت التقارير التي تتحدث عن احتكار شبكات السماسرة للمواعيد وإعادة بيعها بأسعار مبالغ فيها في إحداث ضائقة كبيرة بين المتقدمين، وخاصة أولئك الذين يسعون إلى جمع شمل الأسرة أو الحصول على فرص تعليمية في إسبانيا.

ردًا على الاحتجاجات الأخيرة والتقارير التي تفيد بصعوبة تأمين مواعيد التأشيرة، عززت BLS International التزامها بتوفير عملية حجز مواعيد عادلة وشفافة وفعالة لجميع المتقدمين

وقال متحدث باسم BLS: "بصفتها شركة عالمية رائدة في معالجة التأشيرات، تلتزم شركة BLS International بالإنصاف والشفافية وسهولة الوصول. تسلط الصعوبات الأخيرة التي يواجهها المواطنون المغاربة في تأمين مواعيد الحصول على التأشيرة الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات. إننا نعمل على تعزيز التدابير الأمنية، وتحسين ممارسات تحديد المواعيد، وتبسيط العمليات لضمان نظام عادل وفعال. وبالتعاون الوثيق مع السلطات الإسبانية، نهدف إلى تزويد كل مواطن مغربي بفرص متساوية لجمع شمل الأسرة أو التعليم أو السفر".

تعمل BLS International على تعزيز عملية حجز التأشيرات للمواطنين المغاربة من خلال مبادرات رئيسية. تنشر BLS الآن جداول المواعيد مسبقًا على موقعها الإلكتروني ( )، مما يُمكِّن المتقدمين من الحجز بشكل مباشر وتجنب الوسطاء. لقد عززوا الأمان من خلال التشفير والمصادقة متعددة العوامل والمراقبة في الوقت الفعلي. يتم تبسيط عملية الحجز لسهولة الاستخدام، وجميع المواعيد مجانية. يتم تحديث الفترات الزمنية أسبوعيًا بناءً على تعليمات العميل. تلتزم BLS بالحفاظ على جودة الخدمة العالية والعمل بشكل وثيق مع السلطات الإسبانية لتحسين تجربة المتقدمين.

حول BLS International:

تأسست شركة .BLS International Services Ltd في عام 2005، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال خدمات التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية وخدمات المواطنين. وتفتخر الشركة بتعاونها مع أكثر من 46 حكومة وتعمل في 66 دولة. شركة BLS International هي الكيان الوحيد المدرج في البورصة في قطاعها، والمدرج في بورصات BSE وNSE وMSE، مما يؤكد مكانتها البارزة في الصناعة والتزامها بالتميز.

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