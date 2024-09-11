إل جي تتصدر الابتكار في مجال الأجهزة المنزلية مع ثلاجاتها المطورة التي تسهّل تبني نمط الحياة الصحية

MENAFN - AETOSWire) تمنح إل جي إلكترونيكس (إل جي) مفهوماً جديداً لتخزين الأطعمة الطازجة عبر مجموعة ثلاجات إل جي إلكترونيكس التي تحافظ على طعامكم طازجاً وأكثر صحيةً لفترة أطول. وتواصل "إل جي" الريادة في ابتكارات المنزل للحفاظ على حياة أكثر صحية، بدءاً من الثلاجة ذات المجمّدات العلوية بلون Dark Graphite وتقنيّتيّ DoorCooling وMulti AirFlow، إضافةً إلى الثلاجة ذو البابَين وشاشة LED التي تعمل باللمس، وكلاهما يتميز بسعة 509 لتر، وثلاجة InstaView ذو البابَين بسعة 617 لتر.

تعتبر ثلاجة InstaView Door-in-Door من أبرز ثلاجات مجموعة "إل جي"، والتي توفر الراحة في الرؤية السريعة دون فتح الباب، مما يساعد على تقليل فقدان الهواء البارد وتوفير الطاقة والحفاظ أيضاً على درجة الحرارة المثالية لإبقاء الأطعمة والوجبات الخفيفة طازجة وصحية.



ولضمان احتفاظ الطعام بمذاقه وملمسه الطبيعي، تعمل تقنية LINEARCooling من "إل جي" على تقليل تقلبات درجات الحرارة، بينما يعمل نظام DoorCooling+ على توزيع الهواء البارد بسرعة في جميع أنحاء الثلاجة، مما يضمن التبريد المستمر. وحتى الثلاجات خارج الفئة المتميزة تضم تقنية Total No Frost من "إل جي" إلى جانب نظام Multi-Air Flow، مما يضمن أيضاً تبريد كل ركن من أركان الثلاجة باستمرار دون الحاجة إلى إزالة الجليد يدوياً، مما يخلصكم من المتاعب ويحافظ على الطعام طازجاً.



وبالنسبة لمن يحرصون على النظافة بأعلى المعايير، يعتبر نظام تنقية الهواء Hygiene FRESH+ في ثلاجات "إل جي" الحديث قفزة نوعية. يعمل هذا النظام المكون من خمس خطوات على التخلص من 99.999% من البكتيريا إلى جانب الروائح والمواد الملوثة المحمولة جواً، مما يجعل البيئة الداخلية للثلاجة طازجة كالطعام في داخلها، بينما يوفر درج FRESHBalancer في بعض الطرازات الظروف المثالية للفواكه والخضروات، مما يحافظ على نضجها لفترات طويلة.



ويستطيع أصحاب الثلاجات بفضل تقنية Smart ThinQ والتشخيص الذكي مراقبة ثلاجات "إل جي" والتحكم بها بفضل اتصالها بشبكة Wi-Fi بسهولة من هواتفهم الذكية، مما يضمن تشغيل أجهزتهم بأقصى قدر من الكفاءة. وتعمل تقنية التبريد FRESHShield في الوقت نفسه على إنشاء حاجز حراري للحفاظ على درجات الحرارة المثالية، كما توفر Custom ChillTM Pantry إعدادات درجة الحرارة المخصصة لتناسب مجموعة متنوعة من الأطعمة، من اللحوم الباردة إلى الخضرة والفواكه.



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نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس

رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة