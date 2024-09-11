إل جي تتصدر الابتكار في مجال الأجهزة المنزلية مع ثلاجاتها المطورة التي تسهّل تبني نمط الحياة الصحية

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- AETOSWire) تمنح إل جي إلكترونيكس (إل جي) مفهوماً جديداً لتخزين الأطعمة الطازجة عبر مجموعة ثلاجات إل جي إلكترونيكس التي تحافظ على طعامكم طازجاً وأكثر صحيةً لفترة أطول. وتواصل "إل جي" الريادة في ابتكارات المنزل للحفاظ على حياة أكثر صحية، بدءاً من الثلاجة ذات المجمّدات العلوية بلون Dark Graphite وتقنيّتيّ DoorCooling وMulti AirFlow، إضافةً إلى الثلاجة ذو البابَين وشاشة LED التي تعمل باللمس، وكلاهما يتميز بسعة 509 لتر، وثلاجة InstaView ذو البابَين بسعة 617 لتر.
تعتبر ثلاجة InstaView Door-in-Door من أبرز ثلاجات مجموعة "إل جي"، والتي توفر الراحة في الرؤية السريعة دون فتح الباب، مما يساعد على تقليل فقدان الهواء البارد وتوفير الطاقة والحفاظ أيضاً على درجة الحرارة المثالية لإبقاء الأطعمة والوجبات الخفيفة طازجة وصحية.
ولضمان احتفاظ الطعام بمذاقه وملمسه الطبيعي، تعمل تقنية LINEARCooling من "إل جي" على تقليل تقلبات درجات الحرارة، بينما يعمل نظام DoorCooling+ على توزيع الهواء البارد بسرعة في جميع أنحاء الثلاجة، مما يضمن التبريد المستمر. وحتى الثلاجات خارج الفئة المتميزة تضم تقنية Total No Frost من "إل جي" إلى جانب نظام Multi-Air Flow، مما يضمن أيضاً تبريد كل ركن من أركان الثلاجة باستمرار دون الحاجة إلى إزالة الجليد يدوياً، مما يخلصكم من المتاعب ويحافظ على الطعام طازجاً.
وبالنسبة لمن يحرصون على النظافة بأعلى المعايير، يعتبر نظام تنقية الهواء Hygiene FRESH+ في ثلاجات "إل جي" الحديث قفزة نوعية. يعمل هذا النظام المكون من خمس خطوات على التخلص من 99.999% من البكتيريا إلى جانب الروائح والمواد الملوثة المحمولة جواً، مما يجعل البيئة الداخلية للثلاجة طازجة كالطعام في داخلها، بينما يوفر درج FRESHBalancer في بعض الطرازات الظروف المثالية للفواكه والخضروات، مما يحافظ على نضجها لفترات طويلة.
ويستطيع أصحاب الثلاجات بفضل تقنية Smart ThinQ والتشخيص الذكي مراقبة ثلاجات "إل جي" والتحكم بها بفضل اتصالها بشبكة Wi-Fi بسهولة من هواتفهم الذكية، مما يضمن تشغيل أجهزتهم بأقصى قدر من الكفاءة. وتعمل تقنية التبريد FRESHShield في الوقت نفسه على إنشاء حاجز حراري للحفاظ على درجات الحرارة المثالية، كما توفر Custom ChillTM Pantry إعدادات درجة الحرارة المخصصة لتناسب مجموعة متنوعة من الأطعمة، من اللحوم الباردة إلى الخضرة والفواكه.
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نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس
رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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