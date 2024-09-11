الكهرباء الساكنة: لماذا تشعر بها عند ملامسة الآخرين؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - هل سبق لك أن شعرت بصعقة كهربائية خفيفة عند ملامسة شخص آخر أو سطح معدني؟ هذه الظاهرة الشائعة، التي قد تبدو غامضة للبعض، لها تفسير علمي بسيط. في هذا المقال، سنكشف لك اللغز وراء هذه الصدمات الكهربائية المفاجئة، ونقدم لك بعض النصائح لتجنبها.

ما هي الكهرباء الساكنة؟

تحدث الصدمات الكهربائية التي نشعر بها بسبب تراكم الشحنات الكهربائية الساكنة على أسطح الأجسام، بما في ذلك أجسامنا. هذه الشحنات تتراكم نتيجة الاحتكاك المستمر بين الأجسام المختلفة، مثل الملابس والأثاث والسجاد. عندما تلمس شيئاً مشحوناً، تنتقل هذه الشحنات فجأة إلى جسمك، مما يتسبب في الشعور بصعقة كهربائية.

أسباب تراكم الشحنات الساكنة:

الجو الجاف: تزداد فرصة تراكم الشحنات الساكنة في الأجواء الجافة، حيث يصعب على الشحنات أن تتبدد في الهواء.

نوعية الملابس: الملابس المصنوعة من الألياف الاصطناعية، مثل النايلون والبوليستر، تميل إلى توليد شحنات ساكنة أكثر من الملابس القطنية.

السجاد والأرضيات: السجاد والأرضيات المصنوعة من المواد الاصطناعية تساهم في زيادة تراكم الشحنات الساكنة.

الأجهزة الإلكترونية: يمكن للأجهزة الإلكترونية أن تولد شحنات ساكنة أثناء التشغيل.

لماذا نشعر بالصدمة الكهربائية عند ملامسة الآخرين؟

عندما يلمس شخص مشحون بشحنة كهربائية عالية شخصاً آخر، يحدث تفريغ لهذه الشحنة عبر الجلد، مما يؤدي إلى الشعور بصعقة كهربائية خفيفة. هذا التفريغ السريع للشحنة هو ما يسبب الإحساس بالوخز أو اللسعة.

كيفية تجنب الصدمات الكهربائية الساكنة:

زيادة الرطوبة: استخدام مرطب الهواء يساعد على زيادة الرطوبة في الجو، مما يقلل من تراكم الشحنات الساكنة.

اختيار الملابس المناسبة: ارتداء الملابس القطنية والطبيعية يساعد على تقليل توليد الشحنات الساكنة.

استخدام مزيلات الشحن الساكنة: يمكن استخدام مزيلات الشحن الساكنة على الملابس والأثاث لتقليل تراكم الشحنات.

ترطيب الجلد: ترطيب الجلد بانتظام يمكن أن يقلل من فرص حدوث الصدمات الكهربائية.

نزع الأحذية عند الدخول إلى المنزل: الأحذية يمكن أن تحمل شحنات ساكنة من الخارج، لذلك من الأفضل نزعها عند الدخول إلى المنزل.

نصائح إضافية:

تفريغ الشحنات تدريجياً: قبل لمس أي سطح معدني، حاول تفريغ الشحنات في جسمك تدريجياً عن طريق لمس سطح خشبي أو بلاستيكي.

استخدام أجهزة ترطيب الهواء: يمكن استخدام أجهزة ترطيب الهواء في المنزل والمكتب لزيادة الرطوبة في الجو وتقليل فرص حدوث الصدمات الكهربائية.