خطوات بسيطة لتقليص حجم الخصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - يؤكد الأطباء على أهمية الحفاظ على صحة الجسم وتجنب زيادة الوزن، نظراً للأخطار المرتبطة بزيادة محيط الخصر، والتي تشمل زيادة مخاطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب، السكري من النوع الثاني، والسكتة الدماغية.

لقياس محيط الخصر بدقة، يُنصح بالبحث عن نقطة المنتصف بين عظام الورك والأضلاع، أو استخدام زر البطن كدليل. تقدم مؤسسة القلب البريطانية تصنيفًا لمستويات الخطر بناءً على محيط الخصر: بالنسبة للرجال، يكون الخطر المنخفض أقل من 94 سم، والخطر العالي يتراوح بين 94 و102 سم، والخطر العالي جداً يتجاوز 102 سم. أما بالنسبة للنساء، فيكون الخطر المنخفض أقل من 80 سم، والخطر العالي يتراوح بين 80 و88 سم، والخطر العالي جداً يتجاوز 88 سم.

يتضمن التقرير دليلًا غذائيًا يهدف إلى تقليل حجم الخصر، ويشمل: – تقليل السكريات والأطعمة المعلبة: يُنصح بالابتعاد عن الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر والأطعمة المعلبة التي تساهم في زيادة الوزن وحجم الخصر، لأنها غالباً ما تحتوي على إضافات وتُهضم بسرعة مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

– مضغ الطعام ببطء: يساعد تناول كل وجبة ببطء لمدة 10 إلى 20 دقيقة على تنظيم إشارات الشبع، وقد يساهم في تقليل محيط الخصر.

– تجاهل حساب السعرات الحرارية: يُعتبر حساب السعرات الحرارية أقل فعالية في تقليل محيط الخصر بشكل مستدام. بدلاً من ذلك، يُفضل التركيز على تحسين الصحة العامة لتحقيق تغييرات تدريجية ودائمة.

– تناول اللوز كوجبة خفيفة: يمكن أن يكون اللوز خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة، حيث يوفر الألياف والدهون الصحية، ويعزز الشعور بالشبع ويقلل من استهلاك السعرات الحرارية.

– الصيام المتقطع: يُنصح بتطبيق نمط تناول الطعام المقيّد بالوقت، أو الصيام المتقطع، لتقليص نافذة تناول الطعام اليومية، مما يحسن الصحة، ويساعد في إنقاص الوزن، وينشط عمل الأمعاء.

– تجنب الأكل ليلاً: يتماشى هذا مع الساعة الداخلية للجسم، ويمكن أن يعزز الصحة الأيضية. ينصح بإنهاء تناول الطعام بحلول الثامنة مساءً والتركيز على تناول الكربوهيدرات في الصباح، مما قد يؤثر إيجاباً على الصحة وحجم الخصر.