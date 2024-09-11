الاتفاق يضحي بمدافعه
التاريخ
9/11/2024 3:01:36 PM
(MENAFN
- Al Watan)
استبعدت إدارة الاتفاق المدافع الإسكتلندي جاك هيندري من قائمة النواخذة، التي يحق لها المشاركة في دوري روشن السعودي للمحترفين حتى يناير المقبل، بسبب تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، يغيب على إثرها لمدة لاتقل عن شهرين، ورغم ذلك سيكون بمقدور اللاعب المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الأندية الخليجية.
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