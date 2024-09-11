Wednesday, 11 September 2024 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتفاق يضحي بمدافعه

9/11/2024 3:01:36 PM
(MENAFN- Al Watan) استبعدت إدارة الاتفاق المدافع الإسكتلندي جاك هيندري من قائمة النواخذة، التي يحق لها المشاركة في دوري روشن السعودي للمحترفين حتى يناير المقبل، بسبب تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، يغيب على إثرها لمدة لاتقل عن شهرين، ورغم ذلك سيكون بمقدور اللاعب المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الأندية الخليجية.

MENAFN11092024000089011017ID1108663408

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث