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ولي العهد ورئيس مجلس الدولة الصيني يترأسان اجتماع اللجنة المشتركة

9/11/2024 3:01:36 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بالرياض، اليوم، رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الصيني.
ثم عقد ولي العهد، ورئيس مجلس الدولة الصيني، جلسة مباحثات رسمية.
ورحب ولي العهد برئيس مجلس الدولة الصيني ومرافقيه في زيارتهم للمملكة، متمنيًا لهم طيب الإقامة، فيما عبر رئيس مجلس الدولة الصيني عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني، أنه سيتبادل الآراء على نحو معمق مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بشأن العلاقات الصينية السعودية، فضلًا عن القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بجانب التباحث حول سبل تعزيز الصداقة والتعاون، وذلك طبقًا لبيان مكتوب أمس.
اجتماع اللجنة المشتركة
عقب ذلك، رأس ولي العهد، ورئيس مجلس الدولة بالصين، اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى.
وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة مجالات التنسيق في الجوانب السياسية والأمنية والفرص التجارية ومجالات الطاقة والاستثمار والثقافة والتقنية، بالإضافة إلى المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على المستوى الدولي، وجهود البلدين تجاهها.
بعد ذلك وقع ولي العهد ورئيس مجلس الدولة الصيني على محضر أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى.
وأقام ولي العهد، مأدبة غداء رسمية تكريمًا لرئيس مجلس الدولة الصيني.
نقلة نوعية في العلاقات
وشهدت العلاقات بين المملكة والصين الشعبية نقلة نوعية بعد توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الصيني شي جين بينغ، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتوقيع ولي العهد اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة سعودية صينية رفيعة المستوى، يستضيف البلدين أعمالها بالتناوب بينهما.
زيارة ولي العهد في 2019
وأسهمت زيارة ولي العهد إلى بكين في عام 2019م، في توطيد العلاقات بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية حيث ترأس خلالها الجانب السعودي في أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، وتم استعراض آفاق الشراكة الثنائية بين الجانبين في نطاق رؤية 2030 ومبادرة ((الحزام والطريق)) الصينية، كما تم التوقيع على 12 مذكرة تفاهم واتفاقية تفاهم بين البلدين.
دور اللجنة المشتركة
وتقود اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، التي يرأسها من الجانب السعودي ولي العهد، ومن الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة، الجهود التي تبذلها حكومتا البلدين لتوثيق التعاون في الشأنين السياسي والأمني، وتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والثقافة، والتقنية.
علاقات متوازنة
ويأتي حرص المملكة على توطيد العلاقات الثنائية مع الجانب الصيني في سياق توجهها الاستراتيجي لتوثيق شراكاتها مع جميع الدول والقوى العالمية المؤثرة، والمحافظة على علاقات متوازنة معها بما يخدم أهداف المملكة، ويسهم في حماية مصالحها.
كما تولي حكومتي المملكة والصين اهتمامًا بالغًا بتعزيز المواءمة والتكامل بين رؤية 2030، ومبادرة ((الحزام والطريق))، وتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات مجالات ذات الأولوية مثل: الاقتصاد، والتجارة، والنقل، والبنية التحتية، والطاقة، وكذلك المجالات الناشئة، مثل: تقنية الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة.
تطوير العلاقات
وتطوّر التعاون بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية في المجال السياسي والعمل الدولي المشترك، وقد تجلى ذلك في الرعاية الصينية لاتفاق بكين بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي تم بموجبه استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما.
كما تحرص المملكة والصين على تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي في إطار الشراكة الاستراتيجية الدفاعية؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق تطلعات قيادتي البلدين، كما يسعى البلدان لتطوير الجهود التنسيقية المشتركة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ومن هذا المنطلق زار وزير الدفاع الصين خلال يونيو من العام الحالي 2024.
وأيضا تطورت العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين حيث أصبحت الصين أحد أكبر الدول المستثمرة في المملكة، إذ ضخت استثمارات بقيمة بلغت 16.8 مليار دولار في العام 2023م، مقابل 1.5 مليار دولار ضختها خلال عام 2022م، فيما وصلت قيمة الاستثمارات السعودية في الصين إلى 75 مليار ريال.
وتدعم الصين مبادرة ((الشرق الأوسط الأخضر)) التي أطلقها ولي العهد، كما رحبت بانضمام المملكة إلى مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها الرئيس الصيني، لتوجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من النمو المتوازن والمنسق والشامل لتسريع تنفيذ أجندة العام 2030، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
التجارة والسياحة والتعليم
وشهد التعاون بين البلدين في مجال التعليم تطورًا ملحوظًا، حيث أدرجت المملكة اللغة الصينية ضمن مناهجها التعليمية، واستقطبت 171 معلمًا ومعلمة صينيًا لتدريس اللغة الصينية في العام الحالي 2024م، كما ابتُعث 100 معلم ومعلمة للصين للحصول على درجة الماجستير في تدريس اللغة الصينية، وواكب ذلك بناء مناهج حديثة لتدريس اللغة الصينية بالشراكة بين فرق بحثية من المركز الوطني للمناهج وخبراء صينيون مختصون في بناء المناهج.
كما شهد التعاون بين البلدين في مجال السياحة تقدمًا نوعيًا بعد اعتماد المملكة وجهة سياحية رسمية للسياح من جمهورية الصين الشعبية في العام الحالي 2024م، وقد جاء ذلك تتويجاً للعمل المشترك وما تم توقيعه من اتفاقيات بين ممثلي القطاع السياحي في البلدين، حيث تستهدف المملكة جذب أكثر من 5 ملايين سائح صيني بحلول العام 2030م.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 97 مليار دولار في عام 2023م، مع تقدم المملكة في الميزان التجاري إذ تُصدر لجمهورية الصين الشعبية ما قيمته 54 مليار دولار، وتستورد منها بقيمة 43 مليار دولار، وتحتل جمهورية الصين الشعبية المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة منذ عام 2014م.
نقلة نوعية في العلاقات السعودية - الصينية
- توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين
- توقيع اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة سعودية- صينية رفيعة المستوى
- 12 مذكرة تفاهم واتفاقية بين البلدين في 2019
أدوار اللجنة السعودية - الصينية المشتركة
- توثيق التعاون في الشأنين السياسي والأمني.
- تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والثقافة والتقنية.
- تعزيز المواءمة والتكامل بين رؤية 2030 ومبادرة ((الحزام والطريق)).
التبادل التجاري والاستثمار بين السعودية والصين
- 97 مليار دولار في عام 2023
- 54 مليار دولار الصادرات السعودية إلى الصين
- 43 مليار دولار صادرات الصين إلى المملكة
- الترتيب الأول للصين في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة منذ 2014
- 160 % نسبة التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ 8 سنوات الماضية
- 16.8 مليار دولار استثمارات الصين في السعودية 2023
- 75 مليار ريال الاستثمارات السعودية في الصين

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