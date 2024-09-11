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ولي العهد يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

9/11/2024 3:01:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون. وعبر ولي العهد، عن التهنئة لفخامته بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً لفخامته التوفيق والسداد.
فيما عبر الرئيس الجزائري عن شكره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

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