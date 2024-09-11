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21 ألف جولة رقابية بحائل

9/11/2024 3:01:35 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة منطقة حائل أكثر من 21 ألف جولة رقابية صحية خلال شهر أغسطس 2024، وذلك لتعزيز الامتثال والأعمال البيئية، ورفع جودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة لإزدهار المنطقة.
وبينت أن الجولات الرقابية شملت تنفيذ 10844 جولة رقابية على الوقاية الصحية، ورصد 5624 جولة على الأسواق، وتنفيذ 2400 جولة رقابية على الحفريات، و2325 زيارة رقابة على التشوه البصري، بالإضافة إلى تنفيذ 391 زيارة على المباني ومراقباتها للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة، ورقابة 81 للإيرادات، و12 جولة رقابية على التعديات، و4 زيارات على مقرات السكن الجماعي، داعية الجميع في حال وجود أي ملاحظات المبادرة بالاتصال ‏على 940 وإبلاغهم بذلك.

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