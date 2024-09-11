21 ألف جولة رقابية بحائل

(MENAFN
- Al Watan)
نفذت أمانة منطقة حائل أكثر من 21 ألف جولة رقابية صحية خلال شهر أغسطس 2024، وذلك لتعزيز الامتثال والأعمال البيئية، ورفع جودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة لإزدهار المنطقة.
وبينت أن الجولات الرقابية شملت تنفيذ 10844 جولة رقابية على الوقاية الصحية، ورصد 5624 جولة على الأسواق، وتنفيذ 2400 جولة رقابية على الحفريات، و2325 زيارة رقابة على التشوه البصري، بالإضافة إلى تنفيذ 391 زيارة على المباني ومراقباتها للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة، ورقابة 81 للإيرادات، و12 جولة رقابية على التعديات، و4 زيارات على مقرات السكن الجماعي، داعية الجميع في حال وجود أي ملاحظات المبادرة بالاتصال على 940 وإبلاغهم بذلك.
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