ولي العهد ورئيس مجلس الدولة الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد ورئيس مجلس الدولة الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية
التاريخ
9/11/2024 3:01:35 PM
(MENAFN
- Al Watan)
استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية لي تشيانج.
وأقيمت مراسم استقبال رسمية أقيمت للمسؤول الصيني.
عقب ذلك عقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية.
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