تعاون بين «العويس الثقافية» و«مركز كانو»

وقّع إبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في دبي، مذكرة تعاون مع علي عبدالله خليفة رئيس مجلس إدارة مركز عبدالرحمن كانو الثقافي في البحرين، بهدف تعزيز أواصر التعاون الفكري والثقافي.

حضر حفل التوقيع الذي أقيم في مركز كانو بالبحرين كل من: د. معصومة المطاوعة الأمين العام رئيسة لجنة الأنشطة والبرامج وعاصم عبدالحي المدير الإداري لمركز عبدالرحمن كانو الثقافي والكاتب د. حسن مدن ولفيف من الأدباء والكتاب.

وشملت المذكرة أسس التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين المؤسسة والمركز، وتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التشاور وتبادل الآراء، والخبرات، والدراسات، وورش العمل، والندوات، والمطبوعات، والمعلومات العلمية والثقافية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة، وإقامة فعاليات تخدم القضايا الفكرية، والاجتماعية، والتراثية، والعلمية، في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

وسبق لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أن أبرمت عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع مؤسسات وجهات ثقافية عربية مماثلة، مثل الجمعية العُمانية للكتاب ومؤسسة عبدالحميد شومان وأسرة الأدباء والكتاب في البحرين ومؤسسة الفكر العربي في لبنان، وغيرها.

وأنجزت مجموعة من الندوات والبرامج المثمرة المشتركة، والفعاليات التي خدمت الثقافة العربية، داخل وخارج الإمارات.

وتسعى المؤسسة من خلال إبرام هذه المذكرة مع مركز عبدالرحمن كانو إلى توسيع دائرة اهتماماتها الثقافية الإقليمية والعربية، وبذلك تعكس وجهاً أصيلاً من اهتماماتها في التعاون وتطوير العمل الثقافي العربي المشترك، حيث نظمت المؤسسة ندوات فكرية وأمسيات ثقافية في مصر، والأردن، واليمن، وسوريا، وغيرها، وحققت حضوراً ملموساً في الساحة الثقافية العربية، وأتاحت الفرصة لمزيد من الحضور الثقافي والاهتمام بالمبدعين، والمشاركة في نشر الوعي المعرفي بشكل عام.