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أغنية لإيفا ماضي باللهجة الخليجية تجمع بين الأصالة والتجديد

9/11/2024 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أغنية تجمع بين الأصالة والتجديد في عوالم الموسيقى الخليجية، قوامها كلمات مؤثرة وألحان سمتها التنويع، طرحتها أخيراً المغنية اللبنانية، إيفا ماضي، بعنوان «يا حبيبي»، بالتعاون مع الملحن المغربي محمد الرفاعي، ومجموعة شركات «إس إس هيلودور» الأسترالية (SS Heliodor)، وهي باللهجة الخليجية، حيث كتب كلماتها الملحن نفسه، المعروف بأعماله الناجحة، مثل «ماشي حب» و«حل عن سمايا»، بالإضافة إلى تعاونه مع العديد من الفنانين مثل سعد لمجرد وجميلة حاتم عمور وبلقيس. وتم توزيع الأغنية بواسطة حمزة الغازي.

وقد قدمت مجموعة شركات «إس إس هيلودور» الأسترالية الفيديو كليب بشكل جديد، حيث تدور أحداثه في بيئة بحرية هادئة، وتحكي رحلة وقصة امرأة شابة.
وقالت إيفا: «أنا في غاية السعادة للتعاون مع محمد الرفاعي، الذي ساهم بشكل كبير في كتابة وتلحين أغنيتي الجديدة. كما أود أن أعبر عن امتناني لشركة إس إس هيلودور على دعمها وإنتاجها الرائع. آمل أن تنال الأغنية إعجاب المستمعين وتترك أثراً في قلوبهم».

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