أبوظبي تحتضن حفل توزيع جوائز «آيفا 2024» 27 الجاري

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التسامح والتعايش، يعود الحدث الأكبر عالمياً للاحتفاء بالسينما الهندية - جوائز الأكاديمية الدولية للسينما الهندية (IIFA)- بنجاح غير مسبوق لعرضه الثالث، إلى جزيرة ياس في أبوظبي، خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2024 في ملعب اتحاد أرينا الشهير. وتُنظم مهرجانات IIFA المرتقبة بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة ميرال، الرائدة في إنشاء الوجهات والتجارب الاستثنائية في أبوظبي.

وبدأ مهرجان IIFA 2024 بعرض متألق للنجوم خلال المؤتمر الصحفي الرسمي في الهند، الذي شهد حضور «الملك خان» شاه روخ خان والمخرج الشهير كاران جوهر. وسيقوم الثنائي بتقديم حفل جوائز IIFA السينمائية المرتقب في جزيرة ياس بأبوظبي، في ملعب الاتحاد أرينا الشهير.

وضمن قائمة المشاركين البارزين، ينضم الثنائي المميز سيدهانت شاتورفيدي وأبهيشيك بانيرجي، اللذين سيبرزان كمقدمي حفل «آيفا روكس 2024» IIFA Rocks 2024.

كما شهد المؤتمر الصحفي البارز أيضاً مقدم حفل «آيفا أوتسافام 2024» IIFA Utsavam 2024 باللغة التيلوغوية، رانا داجوباتي، إلى جانب الموسيقي الشهير إيشان نوراني، مما أضاف مزيداً من النجومية والتألق إلى الحدث.

مُعلناً عن انطلاقة استثنائية نحو اليوبيل الفضي في عام 2025، يهدف مهرجان آيفا 2024 إلى عرض أفضل ما في السينما الهندية في عرض رائع يجمع التألق من خمس صناعات سينمائية بارزة. حيث تجمع الاحتفالية التي تمتد لثلاثة أيام مكرسة للاحتفاء بالتنوع الغني للسينما الهندية، بين بريق جوائز IIFA وعالم السينما الجنوبية المفعم بالحيوية من خلال مهرجان «آيفا أوتسافام - احتفالية سينما الجنوب». تُعقد الفعاليات من 27 إلى 29 سبتمبر 2024 في جزيرة ياس، أبوظبي. وستنطلق الاحتفالات يوم الجمعة 27 سبتمبر بمهرجان آيفا أوتسافام IIFA Utsavam، الذي يُعَدّ احتفالية رائعة لأربع صناعات سينمائية جنوبية نابضة بالحياة. وستتواصل الإثارة يوم السبت 28 سبتمبر مع حفل توزيع جوائز IIFA المرموقة. يختتم المهرجان يوم الأحد 29 سبتمبر بفعالية حصرية بدعوات خاصة فقط تُدعى «آيفا روكس» IIFA Rocks. النسخة الرابعة والعشرون من مهرجان «آيفا» تعِد بأن تكون احتفالية رائعة للتفوق السينمائي، حيث ستجمع بين مجموعة من النجوم اللامعين ورواد الصناعة، بدءاً من تألق السينما الهندية إلى ديناميكية صناعة الأفلام في جنوب الهند، إضافة إلى المنصات الرقمية، والنجوم العالميين، والشخصيات الدولية البارزة، وعشاق السينما ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم. وسيكون هذا المهرجان الأكبر والأكثر تميزاً حتى الآن.

وقالت تغريد السعيد، المدير التنفيذي للتسويق والاتصالات والفعاليات في ميرال،: «نفخر باستضافة أكبر احتفالية للسينما الهندية في العالم للمرة الثالثة على التوالي في جزيرة ياس. يعِد مهرجان آيفا هذا العام بأن يكون عرضاً استثنائياً للتفوق السينمائي والثقافة النابضة بالحياة، مع استضافة مهرجان آيفا أوتسافام على الجزيرة للمرة الأولى. نتطلع بشغف لتحويل جزيرة ياس، الوجهة الرائدة في الترفيه والاستجمام، إلى منصة عالمية للسينما الهندية. سيوفر حدث هذا العام فرصة لتلاقي أبرز نجوم بوليوود مع أعظم معجبيهم في تجربة لا تُنسى في أبوظبي. استعدوا لفعالية لم تُرَ من قبل».

بدورها، قالت نوف محمد البوشليبي، المدير التنفيذي للتسويق الاستراتيجي والاتصالات في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: «يسرّنا أن نعلن عن استضافة أبوظبي لجوائز الأكاديمية الدولية للسينما الهندية للسنة الثالثة على التوالي، وهو ما يُعد سابقة تاريخية. تُبرز هذه الشراكة المستمرة، في ظل ما تزخر به أبوظبي من عمق ثقافي وإبداعي، مكانة المدينة كوجهة رائدة تستضيف الفعاليات العالمية. نحن متشوقون لاستقبال أبرز شخصيات السينما الهندية وجمهور جوائز آيفا في مدينتنا، ونفخر بالاحتفال بأروع ما في السينما الهندية مع تقديم أرقى درجات الضيافة الإماراتية».

وقال أندريه تيمينس، المؤسس والمدير لمهرجان آيفا: «مع اقترابنا من اليوبيل الفضي لمهرجان آيفا في عام 2025، يسرنا أن نكشف عن أكبر وأجمل مهرجان آيفا على الإطلاق، والمقرر إقامته من 27 إلى 29 سبتمبر في جزيرة ياس. سيكون مهرجان آيفا هذا العام احتفالية استثنائية، تتخطى حدود السينما من خلال دمج السينما الهندية والسينما الجنوبية، وذلك في ظل ضيافة جزيرة ياس الفريدة وخلفيتها الساحرة كوجهة دولية رائدة. وأضاف: توقعوا عروضاً مذهلة وفعاليات ثقافية رائعة خلال الاحتفالية التي تستمر لثلاثة أيام، والتي ستأسر الجمهور العالمي وتترك أثراً عميقاً على الصعيد الدولي.