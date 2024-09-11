وفاة إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي بعد تعرضه لوعكة صحية

أعلن الإسماعيلي المنافس في المصري الممتاز اليوم "الأربعاء" عن وفاة مدربه إيهاب جلال عن عمر يناهز 57 بعد صراع مع المرض.

وتعرض جلال، مدرب مصر السابق، لوعكة صحية شديدة في الأول من سبتمبر أيلول الجاري على إثرها إلى خاص في القاهرة لتلقي العلاج.

وقال الإسماعيلي في بيان عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنا غاليا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن إيهاب جلال مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولعب جلال خلال مسيرته مع الإسماعيلي والمصري والقناة قبل أن يعتزل في عام 2004.

وتولى جلال تدريب العديد من الفرق في الدوري المصري، على رأسها الزمالك وإنبي ومصر للمقاصة والمصري وبيراميدز وفاركو.



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