وفاة إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي بعد تعرضه لوعكة صحية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الإسماعيلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم "الأربعاء" عن وفاة مدربه إيهاب جلال عن عمر يناهز 57 بعد صراع مع المرض.
وتعرض جلال، مدرب منتخب مصر السابق، لوعكة صحية شديدة في الأول من سبتمبر أيلول الجاري نقل على إثرها إلى مستشفى خاص في القاهرة لتلقي العلاج.
وقال الإسماعيلي في بيان عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنا غاليا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن إيهاب جلال مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية. إنا لله وإنا إليه راجعون".
ولعب جلال خلال مسيرته مع الإسماعيلي والمصري والقناة قبل أن يعتزل في عام 2004.
وتولى جلال تدريب العديد من الفرق في الدوري المصري، على رأسها الزمالك وإنبي ومصر للمقاصة والمصري وبيراميدز وفاركو.
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